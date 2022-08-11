Athenex, Inc. 宣佈擬議承銷公開發行普通股和認股權證

紐約水牛城, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (「Athenex」) (Nasdaq: ATNX) 是一家致力於研究、開發及將治療癌症新療法商業化的全球生物製藥公司，今天宣佈意圖根據市場條件向某些投資者發售及出售其普通股的股份或購買普通股代替普通股的預付認股權證，以及購買其普通股股份的隨附認股權證，以承銷方式公開發行。Athenex 提供普通股、認股權證和預付認股權證的所有股份。



SVB Securities 擔任是次發行的唯一簿記管理人。要約將受市場條件約束，且無法保證是否或何時完成要約，亦不保證要約的實際規模或條款。

是次發行僅透過先前提交的有效註冊聲明（包括基本招股說明書）和初步招股說明書補充進行。與此產品相關的初步招股說明書和隨附的招股說明書副本均可提供，請致函：SVB Securities LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，或致電：(800) 808-7525 內線 6105，或發送電郵至 syndicate@svbsecurities.com。

本新聞稿不構成出售提議或招標購買這些證券的提議，也不得在任何州或其他司法管轄區內提供或出售這些證券。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格，此類提議、招攬或出售都是非法的。

關於 Athenex, Inc.

創立於 2003 年的 Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將治療癌症的新一代細胞療法藥物商業化的領導者。為了實現這項使命，Athenex 投入多年的研發、臨床試驗、監管標準和製造經驗。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心技術：(1) 以 NKT 細胞為基礎的細胞治療及 (2) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效、無障礙及耐受的治療以改善癌症病人的生活。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常會用諸如「預料」、「繼續」、「可以」、「預計」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「策略」、「將會」和類似的用詞表達。雖然 Athenex 相信這些前瞻性陳述屬合理，但不應過度依賴在本新聞稿發佈日向我們提供資料後作出的任何此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於當前的估計和假設，並受各種風險和不確定因素的影響（包括但不限於 Athenex 向 SEC 提交的文件所列的內容），其中許多陳述均超出 Athenex 的控制範圍，並且可能發生變化。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。風險和不確定因素包括：由於市場狀況或其他原因而發生的變化；無法完成此次發行的風險；此次發行計劃將發行認股權證的行使權；美國或國際整體經濟、健康、工業或政治狀況的影響；以及 Athenex 在截至 2022 年 6 月 30 日季度止的第 10-Q 表格季度報告及隨後向 SEC 提交的其他披露文件中確定的其他風險和不確定因素。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈當日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

聯絡人

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com