Monarch présente une estimation des ressources minérales de son gîte Croinor Gold

L'estimation des ressources minérales révèle une ressource mesurée et indiquée de 903 600 tonnes à une teneur moyenne de 6,47 g/t Au pour un total de 187 900 onces d'or, et une ressource présumée de 200 100 tonnes à une teneur moyenne de 6,19 g/t Au pour un total de 39 800 onces.

La ressource minérale a été calculée à un prix de l'or de 1 600 $US l'once et à un taux de change de 1,30 $US/$CA.

Cette nouvelle estimation permet à Monarch d'augmenter ses ressources mesurées et indiquées combinées de 39 % à 666 882 onces et ses ressources présumées de 10 % à 423 193 onces d'or, le tout dans un rayon de 60 km de l'usine Beacon, détenue à 100 % par la Société, et d'autres usines existantes dans la région.



MONTRÉAL, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer les résultats de son estimation des ressources minérales 2022 pour son projet Croinor Gold, situé à 55 kilomètres à l'est de Val-d'Or. L'estimation des ressources minérales se fonde uniquement sur une possible exploitation souterraine. L'estimation a été préparée par Olivier Vadnais-Leblanc, géo., Carl Pelletier, géo. et Eric Lecomte, ing., d'InnovExplo Inc. qui sont tous les trois des personnes qualifiées et indépendantes, conformément au Règlement 43-101. L'estimation a été préparée en utilisant toutes les informations disponibles, y compris les résultats des derniers programmes de forage. La date effective de l'estimation des ressources minérales est le 17 juin 2022.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Monarch, car elle nous permet de franchir une autre étape en termes de ressources appuyées par des rapports conformes au Règlement 43-101 pour chacun de nos quatre projets aurifères, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Maintenant que nous avons confirmé les ressources minérales de Croinor de façon plus rigoureuse et avec un degré de certitude plus élevé, nous allons nous concentrer sur la recherche du bon partenaire pour développer ce projet prometteur, qui couvre une superficie de plus de 150 km2 et qui demeure ouvert latéralement et en profondeur. »

Les résultats de l'estimation des ressources minérales sont les suivants :

Catégorie Zone Tonnes Au (g/t) Onces Mesurée

Croinor 97 700 6,24 19 600 Bug Lake - - - Suzanne - - - Total mesurées 97 700 6,24 19 600 Indiquée

Croinor 760 100 6,50 159 000 Bug Lake 39 400 6,44 8 200 Suzanne 6 400 5,81 1 200 Total indiquées 805 900 6,50 168 300 Total mesurées et indiquées 903 600 6,47 187 900 Présumée

Croinor 127 900 5,86 24 100 Bug Lake 16 000 7,90 4 100 Suzanne 56 200 6,45 11 700 Total présumées 200 100 6,19 39 800

Notes sur l'estimation des ressources minérales :

Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, selon la définition du Règlement 43-101, sont Olivier Vadnais-Leblanc, géo., Carl Pelletier, géo. et Eric Lecomte, ing. provenant tous d'InnovExplo Inc. La date effective est le 17 juin 2022. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales, car leur viabilité économique n'a pas été démontrée. L'estimation des ressources minérales est conforme aux définitions et aux lignes directrices actuelles de l'ICM. Les résultats sont présentés non dilués et l'estimation englobe trois gîtes aurifères (Croinor, Bug Lake et Suzanne) comprenant 95 lentilles aurifères, dont certaines contiennent des ressources minérales inférieures à la teneur de coupure. Un écrêtage à haute teneur, appuyé par une analyse statistique, a été effectué sur les données composites et a été établi à 80 g/t Au. L'estimation a été réalisée à l'aide de modèles de blocs dans LeapFrog Edge. L'interpolation des teneurs a été réalisée avec la méthode ID2 sur des composites de 1 m (taille des blocs de 1m x 1m x 1m). Une épaisseur vraie minimale de 1,8 m a été appliquée, en utilisant la teneur du matériel adjacent lorsqu'il a été analysé, ou une valeur de zéro lorsqu'il n'a pas été analysé. Une densité de 2,8 g/cm3 a été utilisée pour les zones minéralisées, une densité de 2,9 g/cm3 a été attribuée à la diorite et la roche hôte volcanique a une densité de 2,78 g/cm3. La diorite et la roche volcanique sont généralement considérées comme des stériles. Une densité de 2 g/cm3 a été attribuée aux morts-terrains. L'estimation des ressources minérales est catégorisée comme étant mesurée, indiquée ou présumée. La catégorie mesurée a été définie par la distance (25 m) entre un bloc et un échantillon en rainure prélevé dans une galerie souterraine. La catégorie indiquée a été définie en utilisant un ellipsoïde de recherche de 40 m et la catégorie présumée a été définie en utilisant un ellipsoïde de recherche de 100 m. L'épuisement minier a été appliqué au modèle de bloc en utilisant les ouvertures souterraines et les fosses à ciel ouvert historiques. La perspective raisonnable d'une éventuelle extraction économique est satisfaite par l'application de volumes contraignants à tous les blocs à l'aide du Deswik Stope Optimizer (DSO) et par l'application de teneurs de coupure. Les ressources minérales sont présentées à une teneur de coupure de 4 g/t pour le scénario potentiel d'extraction souterraine par longs trous et de 5,1 g/t pour le scénario potentiel d'extraction souterraine par chambres et piliers, selon les conditions du marché (prix des métaux, taux de change et coût de production). Les teneurs de coupure ont été calculées en utilisant les paramètres suivants: coût d'extraction = 173,00 $CA (long trou) et 241,50 $CA (chambres et piliers); coût de traitement = 50,00 $CA; frais généraux et administratifs = 25,00 $CA; coûts de raffinage = 5,00 $CA; coûts des redevances = 64,00 $CA; prix de l'or = 1 600,00 $US/once; taux de change $US:$CA = 1,30. Les teneurs de coupure doivent être revues à la lumière des futures conditions du marché (prix des métaux, taux de change, coûts d'extraction, etc.). Le nombre de tonnes métriques a été arrondi à la centaine la plus proche, conformément aux recommandations du Règlement 43-101, et tout écart dans les totaux est dû aux effets d'arrondissement. La teneur en métal est présentée en onces troy (tonnes x teneur / 31,10348). Les auteurs n'ont pas connaissance de problèmes connus liés à l'environnement, aux permis, à la législation, aux titres de propriété, à la fiscalité, aux aspects sociopolitiques ou à la commercialisation, ou de toute autre question pertinente non signalée dans le rapport technique qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.





Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par David Langlois, ing., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.



À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 666 882 onces et des ressources présumées combinées de 423 193 onces.



Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.



INFORMATION ADDITIONNELLE : Jean-Marc Lacoste

Président et chef de la direction 1-888-994-4465

jm.lacoste@monarchmining.com

Mathieu Séguin

Vice-président, développement corporatif 1-888-994-4465

m.seguin@monarchmining.com

Elisabeth Tremblay

Géologue et responsable des communications 1-888-994-4465

e.tremblay@monarchmining.com



www.monarchmining.com



Table 1: Ressources aurifères combinées de Monarch

Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 Croinor Gold2 Ressources mesurées 97 700 6,24 19 600 Ressources indiquées 805 900 6,50 168 300 Total mesurées et indiquées 903 600 6,47 187 900 Total présumées 200 100 6,19 39 800 McKenzie Break3 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson4 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

Ressources mesurées et indiquées

Ressources présumées 666 882

423 193 1 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine Project, October 13, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Charlotte Athurion, P. Geo., Pierre-Luc Richard, P. Geo., Dario Evangelista, P. Eng., BBA Inc.

2 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Croinor Gold Project, June 17, 2022, Val-d’Or, Québec, Canada, Olivier Vadnais-Leblanc, P.Geo., Carl Pelletier, P.Geo. and Eric Lecomte, P.Eng., InnovExplo Inc.

3 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, October 14, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., of Geologica Groupe-Conseil Inc., and Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., of GoldMinds GeoServices Inc.

4 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc.

5 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.