Muutos Eezy Oyj:n johtoryhmässä

Marleena Bask (44, KTM) nimitetään Eezyn viestintä- ja markkinointijohtaksi ja johtoryhmän jäseneksi 24.10.2022 alkaen. Bask siirtyy Eezylle Meiralta, jossa hän on vastannut strategiasta, vastuullisuudesta ja viestinnästä johtoryhmän jäsenenä. Baskilla on pitkä kokemus markkinoinnin ja viestinnän monipuolisista tehtävistä suomalaisissa kuluttajatuoteyhtiöissä. Hän on työskennellyt myös liikkeenjohdon konsulttina.

”Olen hyvin innoissani päästessäni kehittämään Eezyn, hienon kasvuyhtiön, tarinaa. Eezyn visiona on olla työelämän merkittävin uudistaja, ja strategiakaudella 2022-2025 haetaan liikevaihdon tuplaantumista 400 miljoonaan. Mielestäni vetovoimaisella brändillä sekä onnistuneella viestinnällä ja markkinoinnilla on merkittävä rooli tämän kasvun tukemisessa”, Bask kommentoi.

”Olemme rakentaneet brändiämme ja tunnettuuttamme erinomaisesti viime vuosina. Marleenan nimitys vahvistaa osaamistamme ja pääsemme kehittämään hyvin sujunutta työtämme entistä pidemmälle”, Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen kommentoi.

