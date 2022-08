Le RIRP identifie un projet de conversion du carbone à financer dans le cadre du concours technologique sur les carburants et produits à faible émission

English French

CALGARY, Alberta, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, le RIRP annonce un projet supplémentaire identifié pour le financement dans le cadre de son concours technologique sur les carburants et produits à faible émission.



La société Universal Matter Inc. (UMI), basée à Burlington (Ontario), a été identifiée pour un montant pouvant atteindre 5,8 millions de dollars pour soutenir son projet de Conversion de flux de déchets de carbone en graphène à haute valeur ajoutée par un procédé de chauffage par effet Joule instantané . Dans le cadre de ce projet, UMI mettra en œuvre son procédé de chauffage par effet joule flash pour produire du graphène en recyclant le flux de sous-produits de carbone solide généré par le procédé de production d'hydrogène de Suncor Energy.

Plus tôt cette année, dans le cadre du concours technologique du RIRP sur les carburants et produits à faible émission, trois projets ont été identifiés avec un investissement total du RIRP pouvant atteindre 24 millions de dollars. L'annonce d'aujourd'hui de ce quatrième projet porte l'investissement total du concours technologique sur les carburants et produits à faibles émissions à 30,6 millions de dollars.

Projets identifiés pour le financement : Concours technologique du RIRP sur les carburants et produits à faible taux d'émission

PME+ Développeur de technologie et Partenaires industriels (Adopteurs) Titre du projet Réduction des émissions estimée* Financement par le RIRP (CAD) (maximum) **. Ekona Power Inc. Cenovus Energy Inc.

TransAlta Déploiement pilote de la solution PMP (Pulse Methane Pyrolyzer) d'Ekona pour la production d'hydrogène propre 35,10 MT 8 000 000 $ KWI Polymers Inc. Suncor Energy Production propre de H2 (hydrogène) par pyrolyse du gaz naturel 13,77 MT 10 000 000 $ FuelCell Energy (par l'intermédiaire de sa filiale canadienne en propriété exclusive, Versa Power Systems) Canadian Natural

Cenovus Energy Inc.

Chevron Canada

COSIA

Réduction des émissions en Alberta

Suncor Energy

Shell Canada Pilote de démonstration de piles à combustible à carbonate fondu (MCFC) 3,22 MT 6 836 708 $ Universal Matter Inc Suncor Energy Conversion de flux de déchets de carbone en graphène à haute valeur ajoutée par un procédé de chauffage par effet Joule instantané



4-5 MT 5 840 000 $ TOTAL : 56-57 MT 30,6 millions de dollars *Réduction estimée des émissions de GES accumulées jusqu'à la fin de 2033 en mégatonnes (MT) d'équivalent dioxyde de carbone (CO 2 e).

+ Petite ou moyenne entreprise (PME)

** Les montants indiqués sont les fonds maximums disponibles auprès du RIRP pour chaque projet.

Les projets du concours technologique sur les carburants et les produits à faible taux d'émission sont axés sur des solutions technologiques révolutionnaires correspondant à un ou plusieurs des domaines technologiques suivants :

Produits innovants issus des hydrocarbures : Les technologies incluses dans ce domaine d'intérêt produisent des produits de non-combustion à base de carbone, tels que le charbon actif, la fibre de carbone et les liants d'asphalte à partir du pétrole et du gaz naturel. D'autres exemples de technologies incluses sont de nouvelles techniques de récupération d'éléments comme le lithium, le vanadium, le titane ou le nickel récupérés à partir d'hydrocarbures coproduits.

: Les technologies incluses dans ce domaine d'intérêt produisent des produits de non-combustion à base de carbone, tels que le charbon actif, la fibre de carbone et les liants d'asphalte à partir du pétrole et du gaz naturel. D'autres exemples de technologies incluses sont de nouvelles techniques de récupération d'éléments comme le lithium, le vanadium, le titane ou le nickel récupérés à partir d'hydrocarbures coproduits. Capture et utilisation du carbone : Les technologies incluses dans ce domaine d'intérêt réduisent les émissions de gaz à effet de serre en capturant, utilisant et/ou convertissant le dioxyde de carbone.

: Les technologies incluses dans ce domaine d'intérêt réduisent les émissions de gaz à effet de serre en capturant, utilisant et/ou convertissant le dioxyde de carbone. Hydrogène et géothermie : les technologies incluses dans ce domaine d'intérêt développent des possibilités d'énergie propre à partir de l'hydrogène dérivé des hydrocarbures et de la récupération de l'énergie géothermique pour optimiser l'utilité de l'industrie pétrolière et gazière.

: les technologies incluses dans ce domaine d'intérêt développent des possibilités d'énergie propre à partir de l'hydrogène dérivé des hydrocarbures et de la récupération de l'énergie géothermique pour optimiser l'utilité de l'industrie pétrolière et gazière. Alternatives à faible intensité de carbone et nouveaux carburants : Les technologies incluses dans ce domaine d'intérêt développent des produits et des procédés qui réduisent l'intensité en carbone des carburants. Il s'agit par exemple de carburants novateurs et de la production de carburants à partir de matières premières biogènes pouvant inclure des déchets, de la valorisation partielle du bitume ou d'autres procédés nouveaux.

Le financement est rendu possible par le Fonds stratégique pour l’innovation du gouvernement du Canada.

À propos de CRIN

Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) est un réseau pancanadien dont l'objectif est de veiller à ce que les ressources en hydrocarbures du Canada soient développées de manière durable et intégrées aux systèmes énergétiques mondiaux. Le RIRP, en tant que « réseau de réseaux », relie un vaste éventail de compétences, de connaissances et d'expériences des secteurs pétroliers et gaziers et d'autres secteurs aux développeurs de technologies, aux chercheurs, aux gouvernements, aux investisseurs, aux universités, aux entrepreneurs, aux jeunes et à de nombreux autres secteurs. En identifiant les défis du secteur, nous créons une force d'attraction du marché pour accélérer la commercialisation et l'adoption généralisée des technologies propres, avec des avantages environnementaux, économiques et publics pour le Canada. Le RIRP est soutenu en partie par un investissement de 100 millions de dollars du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) du gouvernement du Canada.

À propos du FIS

Fonds d'innovation stratégique (FIS)

Le FSI soutient les écosystèmes d'innovation nationaux, des projets dirigés par des réseaux pancanadiens qui impliquent un haut degré de collaboration afin de stimuler l'innovation et la commercialisation dans des domaines où le Canada a un avantage et d'améliorer les liens entre les entreprises et les universités/organismes de recherche.

Le RIRP utilise l'investissement du FSI pour administrer des initiatives dans sept domaines d'intérêt technologique pour des activités liées à la croissance, à l'amélioration et à la durabilité à long terme des écosystèmes. Ces domaines d'intérêt technologique présentent le plus fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte environnementale du secteur pétrolier et gazier, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de réduction nette des émissions. Au moins la moitié de ces fonds iront aux petites et moyennes entreprises, et tous contribueront à aider le secteur pétrolier et gazier à continuer de créer des avantages publics et économiques pour le Canada en plus des avantages environnementaux.

