VGP Kondigt de Benoeming aan van Kristoffer Kaae Stimpel als Country Manager van Denemarken

Antwerpen, België, 11 augustus 2022, 18:00 CET - VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt de benoeming aan van Kristoffer Kaae Stimpel als Country Manager van Denemarken, met ingang van 1 augustus 2022.

De opening van een kantoor in Denemarken, grenzend aan de Duitse markt, is in lijn met de strategische doelstelling van de Groep om groei te realiseren op het Europese vasteland.

Voordat Kristoffer bij VGP kwam, werkte hij bij LIDL waar hij hoofd was van het Real Estate team met algemene verantwoordelijkheid voor de aan- en verkoop, de projectontwikkeling en de planning van nieuwe winkels en logistieke centra. Kristoffer Kaae Stimpel beschikt over een diepgaande kennis van de Deense vastgoedmarkt en heeft ervaring met zowel internationale transacties als het adviseren van nationale en internationale partijen.

CONTACT VGP

Kristoffer Kaae Stimpel

Country Manager VGP Denemarken Tel: +45 28687520

kristoffer.stimpel@vgpparks.eu Karen Huybrechts

Head of Marketing VGP Group Tel: +32 (0)3 289 14 30

karen.huybrechts@vgpparks.eu

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 11,28 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag circa 360 FTE’s in dienst en is actief in 16 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 5,75 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

