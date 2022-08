English French

Delta Drone International signe un contrat avec Khumani Iron Ore

(Assmang proprietary Ltd) en Afrique du Sud

Dardilly, 11 août 2022 – 18h

Delta Drone International (via sa filiale Rocketmine Pty Ltd) signe un contrat pour fournir des services de cartographie par drone avec la mine de minerai de fer Khumani d’ Assmang Proprietary Limited en Afrique du Sud

Ce contrat correspond à un renouvellement sur 3 ans. La valeur totale du contrat s’élève à 0,9 MAU$ (10,3 MZAR) et correspond à un chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) de 293 000 dollars australiens (3,45 M ZAR)

Assmang est un important mineur et transformateur de métaux ferreux en Afrique du Sud opérant dans trois domaines : le minerai de fer, le manganèse et le chrome





Delta Drone International Limited (ASX : DLT), fournisseur mondial de drones en tant que service, a eu le plaisir d’annoncer le 27 juillet 2022 la signature d’un contrat avec Assmang Proprietary Limited pour des services de cartographie par drone.

Ce contrat correspond à un renouvellement sur trois ans et représente une valeur totale de 0,9 MAU$ (10,3 M ZAR) et des revenus récurrents annuels (ARR) de 293 000 dollars australiens (3,45 MZAR).

Le contrat est soumis à un droit de Khumani de résilier le contrat si Rocketmine Pty Ltd ou une société associée ne se transforme pas en une entité B-BBEE accréditée à 51% dans les 21 mois.

Assmang opère en Afrique du Sud dans le cadre B-BBEE qui vise à faciliter une participation plus large des gens de couleur (black people) à l’économie. Le contrat avec Assmang stipule que dans les 21 mois suivant le début, Rocketmine Pty Ltd constituera une entité accréditée B-BBEE à 51%, par laquelle Khumani devra être facturé, avec le consentement d’Assmang. Cette clause contractuelle est un droit d’Assmang et peut ou non être appliquée. Actuellement, Rocketmine Pty Ltd est une entité B-BBEE accréditée à 26%.

Les services de drones comprendront la cartographie des levés et les inspections de souffle pour la mine de minerai de fer Khumani d’Assmang.

Christopher Clark, PDG de Delta Drone International, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir renouvelé nos services pour 3 années supplémentaires avec la mine Khumani, qui est un acteur de premier plan dans le secteur minier du minerai de fer. Ce contrat porte notre ARR (revenus récurrents annuels) récemment déclaré à un ARR effectif de 2 millions de dollars australiens à la fin du mois de juillet 2022. »

La mine de minerai de fer Khumani – anciennement connue sous le nom de projet Bruce, King and Mokaning (« BKM »), qui fait référence aux fermes sur lesquelles se trouvent les ressources en minerai de fer – est située à environ 30 km au sud de la ville de Kathu et à environ 65 km au nord de la mine Beeshoek, dans la province du Cap Nord en Afrique du Sud. La mine a une capacité d’extraction de 14 millions de tonnes de minerai de fer par an.

La mine de minerai de fer Khumani appartient à Assmang Proprietary Ltd. Constitué en société en 1935, le groupe Assmang emploie 6 567 employés permanents et fonctionne comme trois divisions, à savoir le minerai de fer, le manganèse et le chrome. Assmang est contrôlée conjointement par Assore Limited et African Rainbow Minerals. Les deux actionnaires sont cotés à la bourse de Johannesburg JSE Limited.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

