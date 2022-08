Street Cred Capital choisit Synchronoss pour proposer un cloud personnel dans le cadre de son programme de financement d'appareils mobiles

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BRIDGEWATER, New Jersey, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de produits et plateformes numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd'hui la signature par Street Cred Capital d'une lettre d'intention visant à devenir un distributeur de la solution Personal Cloud à valeur ajoutée de la société. Le produit Personal Cloud de Synchronoss fournit une solution clé en main aux entreprises cherchant à intégrer ou à regrouper le cloud personnel en tant que service à valeur ajoutée.



Au service des principaux opérateurs nord-américains, des MVNO et des détaillants, Street Cred Capital propose six options de produits de prêt pour le financement de nouveaux appareils et de solutions à valeur ajoutée. Intégré à l'expérience d'achat en ligne et en point de vente, ainsi qu'au flux d'applications de crédit, Street Cred Capital rend l'achat de produits et de services complémentaires extrêmement facile et abordable, améliorant considérablement la performance des ventes et augmentant les revenus.

La solution Synchronoss permet à Street Cred Capital d'offrir un forfait Personal Cloud à un tarif réduit dans le cadre de chaque achat financé. Cette offre unique permet aux abonnés de sauvegarder, synchroniser et organiser une large gamme de fichiers numériques entre les appareils et le cloud. Les abonnés peuvent financer des forfaits cloud sur 12, 18 et 24 mois, et la valeur de chaque abonnement va de 50 à 400 $, selon le type de forfait sélectionné.

Grâce à son écosystème de canaux de vente mobiles, Street Cred Capital propose des solutions de financement pour répondre à près de 32 millions de clients. Personal Cloud est idéal pour les opérateurs de téléphonie mobile et les MVNO, les fournisseurs de services Internet, les sociétés de surveillance de la sécurité ainsi que les assurances, les services financiers et les prêteurs pour proposer de nouvelles solutions génératrices de revenus et des offres groupées à valeur ajoutée.

« Nous avons réussi à étendre nos solutions Synchronoss Cloud pour répondre aux besoins des fournisseurs de services mondiaux, des compagnies d'assurance et des détaillants, et Street Cred représenterait une nouvelle opportunité de marché passionnante pour notre plateforme Personal Cloud », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss.

« Tirant parti de notre vaste expérience de l'industrie mobile, nous nous concentrons sur la sélection des meilleurs produits et services pour améliorer notre programme de financement et offrir une valeur supplémentaire aux clients que nous servons », a déclaré Clint Fayling, PDG de Street Cred Capital. « Personal Cloud offre un service complémentaire à valeur ajoutée qui peut être facilement associé à n'importe quelle offre de financement Street Cred pour augmenter la valeur moyenne des commandes et la valeur à vie du client pour notre opérateur, MVNO et nos partenaires de vente au détail. Nous sommes impatients de travailler avec Synchronoss pour fournir des solutions de cloud personnel. »

À propos de Street Cred Capital

Street Cred Capital fournit les meilleures solutions de prêt de sa catégorie adaptées à l'industrie mobile — et à ses clients. Leader de la fintech basé au Colorado, Street Cred fournit des outils de prêt rapides et abordables qui permettent aux opérateurs d'appareils mobiles et aux détaillants de développer leurs activités. En offrant un portefeuille configurable de produits et services de prêt qui connectent les consommateurs aux prêteurs leaders du secteur, Street Cred fournit une expérience de qualification client rationalisée, les taux d'approbation les plus élevés et les taux clients les plus compétitifs sur le marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.streetcredcapital.com .

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d'accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d'abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu'ils aiment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

