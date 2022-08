ストリート・クレッド・キャピタル (Street Cred Capital) が、モバイルデバイス・ファイナンシング・プログラムの一環として、シンクロノス (Synchronoss) のパーソナル・クラウド (Personal Cloud) 提供を選択

金融会社が、シンクロノスのパーソナル・クラウド・ソリューションを再販売することで、デバイス・ファイナンスの価値を拡大するユニークな市場機会を提供

August 11, 2022 13:16 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES