Street Cred Capital选择让Synchronoss提供个人云服务，作为其移动设备融资计划的一部分

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新泽西州布里奇沃特, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc.（以下简称为“Synchronoss”或“公司”，纳斯达克股票代码：SNCR）是云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先企业与创新企业，该公司今日宣布Street Cred Capital签署了一份意向书，希望成为Synchronoss增值个人云解决方案的分销商。Synchronoss的个人云产品为寻求整合或将个人云捆绑作为增值服务的众多公司提供了一项交钥匙解决方案。



Street Cred Capital服务于领先的北美运营商、虚拟网络运营商（MVNO）和零售商，将面向新设备和增值解决方案融资提供六种贷款产品选项。将这些产品选项整合到在线和销售点购物体验以及信贷申请流程中，Street Cred Capital使购买产品和配套服务变得极其简单且经济，显著提高了销售绩效并增加了收入。

Synchronoss解决方案让Street Cred Capital能够以折扣价格提供个人云捆绑包作为每笔融资购买的一部分。借助这项独特的服务，订阅用户可以备份、同步和管理设备与云之间的各种数字文件。订阅用户可以融资购买12个月、18个月和24个月的云计划，每项订阅的价值将从50美元到400美元不等，具体取决于所选择的计划类型。

通过其移动销售渠道生态系统，Street Cred Capital为近3200万客户提供融资解决方案。个人云是移动运营商和虚拟网络运营商、互联网服务提供商、安全监控公司以及保险、金融服务和贷款机构提供全新创收解决方案和增值捆绑包的理想选择。

Synchronoss总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“我们已经成功地扩展了Synchronoss云解决方案，以满足全球服务提供商、保险公司和零售商的各项需求，并且Street Cred也将为我们的个人云平台带来激动人心的新市场机遇。”

Street Cred Capital首席执行官Clint Fayling表示：“利用我们丰富的移动行业经验，我们专注于策划同类最佳的各种产品和服务，以增强我们的融资计划并为我们服务的客户提供更多价值。个人云提供配套的增值服务，可轻松与任何Street Cred融资服务捆绑在一起，为我们的运营商、虚拟网络运营商和零售合作伙伴提高平均订单价值和客户生命周期价值。我们期待与Synchronoss合作提供个人云解决方案。”

关于Street Cred Capital

Street Cred Capital为移动行业及其客户提供同类最佳的贷款解决方案。作为一家总部位于科罗拉多州的金融科技领先企业，Street Cred提供快速且经济的贷款工具，帮助众多移动设备运营商和零售商发展业务。在连接着消费者与行业领先贷款机构的可配置贷款产品和服务组合的交付方面，Street Cred提供精简的客户资格认证体验、最高的审批通过率和市场上最具竞争力的客户费率。如需了解更多详情，请访问 www.streetcredcapital.com 。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球众多公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅用户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程并吸引订阅用户，以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数以亿计的订阅用户选择Synchronoss产品，以随时与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com 。

媒体关系联系人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com