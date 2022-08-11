Street Cred Capital 選擇 Synchronoss 提供個人雲端作為其流動裝置融資計劃的一部分

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新澤西州布里奇沃特, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. （下稱「 Synchronoss」或「公司」） (Nasdaq: SNCR) 是雲端、訊息傳遞、數碼產品以及平台的全球領導者與創新者，今天宣佈 Street Cred Capital 已簽署向書，成為公司增值個人雲端解決方案的經銷商。Synchronoss 的 Personal Cloud 產品為尋求整合或套裝組合個人雲端成為增值服務的公司，提供了一站式解決方案。



Street Cred Capital 為北美領先的運營商、虛擬行動網路服務經營者 (MVNO) 及零售商提供服務，提供六種貸款產品選項，以為新裝置和增值解決方案融資。Street Cred Capital 與網上和銷售點購物體驗以及信用申請流程相結合，讓購買產品和補充服務變得極其簡單且實惠，顯著提高了銷售業績並增加了收入。

Synchronoss 解決方案讓 Street Cred Capital 能夠以折扣價格提供個人雲端套裝，作為每次融資購買的一部分。此獨特的服務允許訂戶在裝置與雲端之間備份、同步及組織廣泛的數碼案檔。訂戶可以根據選擇的計劃類型，為 12 個月、18 個月和 24 個月的雲端計劃提供資金，每個訂閱戶的價值將從 50 美元到 400 美元不等。

透過其流動銷售渠道生態系統，Street Cred Capital 為近 3200 萬客戶提供融資解決方案。Personal Cloud 非常適合流動營運商及 MVNO、互聯網服務提供商、安全監控公司以及保險、金融服務和貸方提供新的創收解決方案與增值套裝組合。

Synchronoss 主席兼行政總裁 Jeff Miller 表示：「我們已成功擴展 Synchronoss Cloud 解決方案，以滿足全球服務提供商、保險公司及零售商的需求，Street Cred 將為我們的個人雲端平台帶來令人興奮的新市場機遇。」

Street Cred Capital 行政總裁 Clint Fayling 說：「利用我們豐富的流動行業經驗，專注於策劃一流的產品與服務，以增強公司的融資計劃，並為所服務的客戶提供額外的價值。Personal Cloud 提供了一項互補的增值服務，可以輕鬆地與任何街頭 Cred 融資議案套裝組合在一起，以提高自己公司的營運商、MVNO 和零售合作夥伴的平均訂單價值和客戶終身價值。我們期待與 Synchronoss 合作，提供個人雲端解決方案。」

關於 Street Cred Capital

Cred Capital 提供為流動行業及其客戶度身訂制的一流借貸解決方案。Street Cred 是位於科羅拉多州的金融科技領導者，提供快速且價格合理的借貸工具，讓流動裝置供應商和零售商能發展其業務。透過提供可配置的借貸產品和服務組合，將消費者與行業領先的貸方連繫起來，Street Cred 提供簡化的客戶資格體驗、最高的審批速率以及市場中最具競爭力的客戶速率。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.streetcredcapital.com .

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴及有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

Springboard

｜電郵：dcilea@springboardpr.com