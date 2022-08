CTC : Progrès réalisés en vue d’un monde dénué de violence et de harcèlement

OTTAWA, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada accueillent l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement fédéral selon laquelle il honorera enfin son engagement à ratifier la Convention (no 190) sur la violence et le harcèlement de l’Organisation internationale du Travail.



« Nous sommes heureux de voir que le ministre du Travail Seamus O’Regan a fait l’annonce tant attendue que le gouvernement fédéral et toutes les provinces s’engagent à ratifier cette entente internationale vitale afin de mieux protéger les travailleurs et travailleuses contre la violence et le harcèlement. Travailler ne doit pas faire mal », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les syndicats du Canada militent en faveur de la ratification de cette convention depuis des années. Nous devons maintenant faire fond sur cette annonce pour mettre rapidement la convention en œuvre. »

La C190 est une convention internationale inédite qui reconnaît le droit universel à un monde du travail dénué de violence et de harcèlement, oblige les gouvernements à répondre de la prévention et de l’élimination de la violence et du harcèlement au travail et pose un cadre clair des mesures à prendre à ces fins.

« Nous avons vu le personnel de la santé de première ligne faire l’objet de harcèlement et de violence pendant qu’il nous fournissait des soins. Nous avons assisté à une augmentation de la violence conjugale parce qu’un plus grand nombre de personnes travaillaient à la maison. Nous avons vu augmenter les incidents de discrimination violente », poursuit madame Bruske. « Le fait est que le harcèlement et la violence au travail nuisent aux femmes plus qu’aux hommes et que les femmes, les personnes de diverses identités de genre et d’autres travailleurs faisant l‘objet de harcèlement et de discrimination se heurtent à des obstacles supplémentaires à la dénonciation des incidents. Nous devons faire mieux. »

Madame Bruske fait remarquer qu’un sondage dont les résultats ont été publiés par le Congrès du travail du Canada plus tôt cette année a révélé que le harcèlement et la violence au travail sont répandus au Canada. Certains secteurs et emplois font courir des risques de violence plus élevés que les autres, y compris de la part de tiers, comme nous l’avons constaté dans le cas du personnel de la santé depuis le début de la pandémie.

« Un trop grand nombre de travailleurs et travailleuses du Canada ne sont pas protégés par la législation en vigueur, ce qui les laisse vulnérables et menace leur sécurité au travail. La C190 est une entente globale et inclusive dont la mise en œuvre aidera à accroître la sécurité de tous les travailleurs et travailleuses », conclut madame Bruske. « Les syndicats du Canada sont prêts à travailler avec les gouvernements et les employeurs à l’établissement d’un plan de mise en œuvre rapide des nouvelles protections. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, sous toutes leurs formes. »

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426