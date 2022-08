Les Métaux NioBay confirme la présence de minéralisation en profondeur au nord sur son projet James Bay Niobium

English French

MONTRÉAL, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) a le plaisir d’annoncer la découverte d’extensions significatives de la zone minéralisée sur le projet James Bay Niobium détenu à 100 % par la Société, faisant suite aux travaux de forage exécutés lors de sa deuxième campagne d’exploration sur le projet.



Les travaux nous permettent de confirmer :

La présence de minéralisation et d’intersection à haute teneur dans la zone non explorée en profondeur allant vers le nord

Élargissement de la zone minéralisée

Confirmation de la minéralisation (intercalaire) du côté ouest du gisement

Potentiel d’augmenter la ressource de manière significative.

Un plan de surface montrant l’emplacement des trous forés et planifiés est présenté à la figure 1.

La campagne de forage planifiée, d’approximativement une trentaine de trous, qui a été suspendue en mars dernier à la demande du Conseil de Bande de Moose Factory (voir communiqué du 17 mars 2022), visait à transformer une partie significative des ressources présumées en ressources indiquées et à vérifier l’extension en profondeur et vers le nord de la zone minéralisée à teneur élevée au cœur du gisement. Les trois sondages complétés, juste au nord des sections forées en 2020 (voir communiqués datés du 8 avril 2020 et du 21 mai 2020), ont confirmé l’extension et l’élargissement de la zone minéralisée en profondeur sur deux sections supplémentaires.

Le sondage NBY-22-08, implanté sur la section 8N, 60 mètres au nord de la dernière section forée en 2020, démontre l’extension en profondeur des branches Est et Ouest du gisement, avec un élargissement et des teneurs élevées de la branche Ouest.

Les sondages NBY-22-09 et NBY-22-10, 60 mètres plus au nord sur la section 10N, confirment le prolongement de la branche Est en profondeur et un enrichissement significatif en Nb 2 O 5 pour la branche Ouest par rapport aux résultats obtenus dans les années 60.

La zone minéralisée à teneur élevée (0,50 à 0,70% Nb 2 O 5 ) qui plonge vers le nord, n’a pas été interceptée par ces trois sondages qui visaient principalement l’extension des ressources indiquées. Ce sont des sondages prévus plus en profondeur sur les sections 4N, 6N, 8N et 10N qui visaient cette cible.



Encore cette année, les observations visuelles de la carotte de forage témoignent de la présence de grains très grossiers de pyrochlore, le minéral de niobium, ce qui présage d’une récupération exceptionnelle, comme montré par les tests métallurgiques précédents (voir communiqué du 13 août 2020)

Tableau 1 : Intervalles importants des résultats d’analyse de forage au diamant

Nom de trou De (m) À (m) Longeur (m) % Nb 2 0 5 NBY-22-08 178.2 225.8 47.6 0,33 NBY-22-08 293.0 342.0 49.0 0,32 NBY-22-08 361.0 461.6 100.6 0,49 Incluant 404.0 459.3 55.3 0,59 NBY-22-09 161,0 218,0 57,0 0,32 NBY-22-09 224,0 299,5 75,5 0,43 Incluant 227,0 253,7 26,7 0,55 NBY-22-10 53,4 132,5 79,1 0,56 Incluant 53,4 75,0 21.6 0,76 Incluant 90,0 114,0 24 0,68

"La confirmation que la zone minéralisée se prolonge en profondeur dans le secteur nord nous permet de dire que ce gisement n’a pas terminé de nous surprendre. D’autres forages devront être effectués dans cette zone afin de vérifier l’étendue de la minéralisation. Nous sommes également heureux de confirmer la présence de minéralisation entre les précédents forages des années 60. Nous espérons pouvoir compléter ce programme de forage avec l’ensemble de nos parties prenantes dès que possible. En attendant, la Société tirera parti des autres projets dans son portefeuille et fera progresser des initiatives d'exploration," indique Jean-Sébastien David, président et chef de la direction.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jacquelin Gauthier, géo. et personne qualifiée aux termes du règlement 43-101. M. Gauthier est vice-président, géologie, de Les Métaux NioBay inc.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques ‘’verts’’ et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI).

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David

Président et chef de la direction

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/700f064d-1fbd-4497-9777-8e3a77c82873/fr