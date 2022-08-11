領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Encourages Rollins, Inc. 投資者詢問有關證券集體訴訟調查– ROL

紐約, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Rollins, Inc. (NYSE: ROL) 的股東調查潛在的證券索償，因指控 Rollins 可能向投資公眾發佈了具有重大誤導性的商業訊息。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Rollins 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。Rosen 律師事務所正在準備集體訴訟，以追討投資者的損失。

下一步：要參與預期的集體訴訟, 請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=2735 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com or cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

關於：在 2020 年 10 月 28 日，Rollins 披露一項美國證券交易委員會 (SEC) 調查已展開，並相信美國證券交易委員會 (SEC) 的重點是如何計算期末應計費用和儲備，以及其對遠至 2015 年 1 月的收益報告所產生的影響。

然後，在 2021 年 2 月 26 日，Rollins 宣布，對同一事件進行的內部調查發現「公司對有關某些儲備和應計費用會計項目的記錄及審核，存在重大的內部控制缺陷。」 對於此消息，Rollins 股價下跌了 0.87 美元，即 2.5%，於 2021 年 2 月 26 日以每股 33.17 美元收盤，損害了投資者的利益。

然後在 2022 年 4 月 18 日，美國證券交易委員會宣布，Rollins 同意支付 800 萬美元的費用，以解決 Rollins 缺乏支持地減少其會計儲備，以不當方式提高每股收益的指控。對於此消息，Rollins 的股價下跌了 0.55 美元，即約 1.7%，於 2022 年 4 月 18 日以 34.29 美元收盤，損害了投資者的利益。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。要明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

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