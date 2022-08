Aduro rejoint la délégation canadienne lors du salon The Green Expo 2022 à Mexico

French German

SARNIA, Ontario, 12 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour recycler chimiquement les plastiques et transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de la nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, rejoint la délégation canadienne à l'occasion du salon The Green Expo 2022, qui se tiendra du 6 au 8 septembre 2022 à Mexico. Cette initiative est organisée par l'ambassade du Canada à Mexico, le Service des délégués commerciaux et le gouvernement de l'Ontario afin d'aider les entreprises canadiennes qui souhaitent explorer les possibilités d'affaires au Mexique.



The Green Expo est un événement de premier plan pour les solutions et technologies de pointe et durables, qui rassemble les acteurs, décideurs et parties prenantes pertinents de différents secteurs. Le salon professionnel et le programme de conférences ont lieu simultanément et fournissent une plateforme solide pour la présentation de solutions canadiennes, en plus d'informations sur les tendances actuelles au sein du secteur environnemental mexicain.

Participer à cet événement permettra à Aduro de faire progresser ses objectifs stratégiques de sensibilisation auprès des parties prenantes internationales et de développement de partenariats internationaux. La Société prévoit de présenter sa technologie de revalorisation du plastique Hydrochemolytic™ et de rencontrer des partenaires potentiels au Mexique, qui se concentrent sur les dernières technologies et solutions durables.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle. Grâce au financement et au soutien de Bioindustrial Innovation Canada , la Société a développé un système de réacteurs pré-pilotes afin de transformer le pétrole lourd en huile plus légère.

À propos de The Green Expo 2022

La 29e édition de THE GREEN EXPO® est le forum commercial pionnier au Mexique pour partager des outils, connaissances et réussites parmi les secteurs intéressés par des solutions rentables au sein d'une économie circulaire. Avec la participation d'entreprises de plus de 10 pays, l'événement favorisera la création d'entreprises dans ses pavillons spécialisés : biomasse, éco-innovation, économie circulaire et construction durable.

Pour en savoir plus sur The Green Expo 2022, veuillez consulter le site https://www.thegreenexpo.com.mx/en

