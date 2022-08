iTeos annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022 et présente l'actualité de ses activités

French German

- Début du recrutement de patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou dans l'expansion de l'essai de phase 2 évaluant l'anticorps monoclonal anti-TIGIT, l'EOS-448/GSK4428859A, et l'anti-PD-1 Jemperli (dostarlimab) de GSK



- Recrutement de patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules dans un essai randomisé de phase 2 évaluant la combinaison de l'inupadénant, un antagoniste du récepteur A 2A , avec une chimiothérapie

- Solde de trésorerie de 792 millions de dollars au 30 juin 2022 qui devrait fournir un flux jusqu'en 2026 pour soutenir des programmes cliniques différenciés pour l'EOS-448 et l'inupadénant, ainsi que des programmes précliniques avancés ciblant les voies d'immunosuppression





WATERTOWN, Massachusetts, et GOSSELIES, Belgique, 12 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements d'immuno-oncologie potentiellement différenciés pour les patients, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos au 30 juin 2022 et a fourni les faits marquants de son activité.

« Au cours du deuxième trimestre 2022, nous sommes restés concentrés sur l'expansion de nos efforts de développement de stade avancé pour nos deux programmes d'immunothérapie différenciés, l'EOS-448, notre anticorps anti-TIGIT engageant le FcγR, et l'inupadénant, notre antagoniste du récepteur A 2A de l'adénosine », a déclaré Michel Detheux, Ph.D., président-directeur général d'iTeos. « Nous sommes ravis de recruter des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules dans un essai de phase 2 pour l'inupadénant en combinaison avec une chimiothérapie, que nous avons décrit dans une affiche d'essai en cours lors de l'assemblée de l'ASCO en juin. Nous continuons également à faire progresser nos combinaisons d'immunothérapie avec l'EOS-448, avec le lancement de l'essai d'expansion de phase 2 évaluant l'anti-PD-1 de GSK, Jemperli, et l'EOS-448 chez les patients atteints de carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou. Nous avons notamment plusieurs essais cliniques en cours pour l'EOS-448, qui aideront à fournir une compréhension complète du potentiel de traitement du TIGIT en tant que cible d'immunothérapie. »

Faits marquants du programme

EOS-448/GSK4428859A : anticorps monoclonal anti-TIGIT IgG1 conçu pour engager le récepteur Fc-gamma (FcγR) et pour améliorer la réponse antitumorale par le biais de mécanismes à multiples facettes.



En collaboration avec GSK, iTeos étudie la voie de développement optimale pour évaluer l'EOS-448 en tant qu'agent immuno-oncologique potentiel de nouvelle génération grâce à de multiples études combinées et à des données émergentes dans le domaine. Les faits marquants récents incluent : Les sociétés ont commencé à recruter des patients atteints d'un carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou 1L avancé ou métastatique dans la partie d'expansion de phase 2 d'un essai évaluant le doublet de l'anti-PD-1 de GSK, Jemperli (dostarlimab), avec l'EOS-448. Les sociétés ont lancé l'essai de phase 1b évaluant le nouveau triplet avec l'EOS-448, Jemperli et l'anticorps anti-CD96 expérimental de GSK. Les sociétés prévoient également de lancer un essai de phase 1b avec l'EOS-448, Jemperli et l'inupadénant dans les mois à venir. Le recrutement se poursuit dans la partie d'escalade de la posologie en monothérapie de l'essai de phase 1/2 évaluant l'EOS-448 à la fois en monothérapie et en association avec l'iberdomide de Bristol Myers Squibb chez des patients atteints de myélome multiple.



Inupadénant (EOS-850) : conçu comme un antagoniste insurmontable à petites molécules hautement sélectif du récepteur A 2A de l'adénosine, le seul récepteur d'adénosine à haute affinité exprimé sur différentes cellules immunitaires présentes dans le micro-environnement tumoral.

iTeos recrute actuellement des patients dans un essai randomisé de phase 2 sur le CPNPC non squameux métastatique post-IO afin d'évaluer la combinaison de l'inupadénant avec une chimiothérapie à base de platine par rapport à une double chimiothérapie à base de platine standard. La Société en a présenté une description dans une affiche d'essai en cours lors de l'assemblée annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) en juin.

Le recrutement est en cours pour la cohorte de biomarqueurs d'IO-001, l'essai de phase 1b/2a en cours, évaluant l'inupadénant en tant que monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides sélectionnées pour une expression de biomarqueurs élevée dans quatre cohortes : CPNPC, cancer endométrique, carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou et autres tumeurs solides.

Programmes précliniques : iTeos continue de concentrer ses programmes de recherche sur de nouvelles cibles qui traitent des voies d'immunosuppression. Cela inclut son candidat ciblant un mécanisme de première classe dans la voie de l'adénosine qui est en cours d'évaluation dans des études expérimentales d'habilitation de nouveaux médicaments.

Résultats financiers du deuxième trimestre 2022

Situation de trésorerie : la situation de trésorerie et d'équivalent de trésorerie de la Société s'élevait à 791,9 millions de dollars au 30 juin 2022, par rapport à 302,9 millions de dollars au 31 juin 2021. Ce solde de trésorerie devrait offrir à la Société un flux jusqu'en 2026.

la situation de trésorerie et d'équivalent de trésorerie de la Société s'élevait à 791,9 millions de dollars au 30 juin 2022, par rapport à 302,9 millions de dollars au 31 juin 2021. Ce solde de trésorerie devrait offrir à la Société un flux jusqu'en 2026. Dépenses de recherche et développement (R&D) : les dépenses de R&D se sont élevées à 26,9 millions de dollars pour le trimestre clos au 30 juin 2022, par rapport à 14,2 millions de dollars pour le même trimestre de 2021. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation des activités liées aux essais cliniques pour l'EOS-448 et l'inupadénant, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses pour les programmes précliniques de la Société.

les dépenses de R&D se sont élevées à 26,9 millions de dollars pour le trimestre clos au 30 juin 2022, par rapport à 14,2 millions de dollars pour le même trimestre de 2021. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation des activités liées aux essais cliniques pour l'EOS-448 et l'inupadénant, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses pour les programmes précliniques de la Société. Frais généraux et administratifs (G&A) : les frais généraux et administratifs se sont élevés à 11,5 millions de dollars pour le trimestre clos au 30 juin 2022, par rapport à 15,1 millions de dollars pour le même trimestre de 2021. Cette baisse est principalement due aux frais juridiques et de consultation ponctuels engagés par la Société en 2021 associés à l'accord de collaboration et de licence avec GSK. Elle a été partiellement compensée par des coûts supplémentaires liés à l'augmentation des effectifs.

: les frais généraux et administratifs se sont élevés à 11,5 millions de dollars pour le trimestre clos au 30 juin 2022, par rapport à 15,1 millions de dollars pour le même trimestre de 2021. Cette baisse est principalement due aux frais juridiques et de consultation ponctuels engagés par la Société en 2021 associés à l'accord de collaboration et de licence avec GSK. Elle a été partiellement compensée par des coûts supplémentaires liés à l'augmentation des effectifs. Bénéfice/Perte nette : le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s'est élevé à 5,6 millions de dollars, soit un bénéfice net de 0,16 dollar par action de base et de 0,15 dollar par action diluée pour le trimestre clos au 30 juin 2022, comparativement à une perte nette de 26,5 millions de dollars, soit une perte nette de 0,75 dollar par action de base et diluée pour le même trimestre de 2021.

À propos d'iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie de l'immunologie tumorale et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son pipeline innovant comprend deux programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d'immuno-oncologie validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques. Le premier anticorps candidat, l'EOS-448, est un anticorps anti-TIGIT puissant, à affinité élevée avec un domaine Fc fonctionnel, conçu pour améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme immunitaire modulatoire à multiples facettes, progressant actuellement dans plusieurs indications en collaboration avec GSK. La Société fait également progresser l'inupadénant, un antagoniste du récepteur A 2A de l'adénosine de nouvelle génération conçu pour combattre l'immunosuppression du cancer dans des essais de validation dans plusieurs indications suite à une activité encourageante en tant que monothérapie dans la phase 1. Le siège social d'iTeos Therapeutics se situe à Watertown, dans le Massachusetts, avec un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

Publication d'informations sur Internet

iTeos publie régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les investisseurs dans la section « Investisseurs » de son site Web à l'adresse www.iteostherapeutics.com. La Société encourage les investisseurs actuels et potentiels à consulter régulièrement notre site Web pour obtenir des informations importantes sur iTeos.

Énoncés prospectifs

Afin de fournir aux investisseurs d'iTeos une compréhension de ses résultats actuels et de ses perspectives futures, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Des mots tels que « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « fera », « pourrait », « a l'intention de », « prépare », « envisage », « potentiel », « possible » et des expressions similaires sont destinés à identifier des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés relatifs aux avantages potentiels de l'EOS-448 et de l'inupadénant ; le potentiel de nos essais cliniques sur l'EOS-448 pour aider à fournir une compréhension complète du potentiel de traitement du TIGIT en tant que cible d'immunothérapie ; nos plans cliniques et nos prochaines étapes, y compris notre projet de lancer un essai de phase 1b avec l'EOS-448, Jemperli et l'inupadénant ; et le fait d'avoir un flux de trésorerie jusqu'en 2026 pour soutenir des programmes cliniques différenciés pour l'EOS-448 et l'inupadénant et faire progresser les programmes précliniques ciblant les voies d'immunosuppression.

Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d'iTeos. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs en raison de ces risques et incertitudes. Les facteurs de risque connus sont notamment les suivants : les conditions du marché ; les avantages et opportunités attendus liés à l'accord entre iTeos et GSK peuvent ne pas être réalisés ou peuvent prendre plus de temps que prévu en raison de diverses raisons, incluant toute incapacité des parties à exécuter leurs engagements et obligations en vertu de l'accord, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits et aux limites de fabrication ; iTeos peut rencontrer des coûts imprévus ou dépenser des liquidités plus rapidement que prévu en raison de défis et d'incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits et à la fabrication de produits biologiques ; le succès des essais précliniques et des essais cliniques précoces ne garantit pas que les essais cliniques ultérieurs seront fructueux, et les premiers résultats d'un essai clinique ne prédisent pas nécessairement les résultats finaux ; les données pour nos produits candidats peuvent ne pas être suffisantes pour obtenir l'approbation réglementaire ; iTeos peut ne pas être en mesure d'exécuter ses plans d'affaires, y compris de respecter les étapes et les délais réglementaires prévus ou planifiés, les plans de recherche et de développement clinique, et de commercialiser ses produits candidats, pour diverses raisons, dont certaines peuvent échapper au contrôle d'iTeos, y compris les limites éventuelles des ressources financières et autres de la Société, les limites de fabrication qui peuvent ne pas être anticipées ou résolues en temps voulu, les décisions règlementaires, judiciaires ou d'agence telles que les décisions de l'United States Patent and Trademark Office concernant les brevets qui couvrent nos produits candidats et l'impact de la pandémie de COVID-19 ; et les risques identifiés sous la rubrique « Risk Factors » (Facteurs de risque) dans le rapport trimestriel d'iTeos sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2021 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que d'autres documents déposés auprès de la SEC par la Société que vous êtes invité(e) à examiner. Les déclarations concernant le flux de trésorerie de la Société n'indiquent pas quand la Société pourra accéder aux marchés boursiers.

N'importe lequel des risques ci-dessus pourrait affecter matériellement et négativement les activités, les résultats d'exploitation et le cours de négociation des actions ordinaires d'iTeos. Nous avertissons les investisseurs qu'ils ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. iTeos n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ses énoncés prospectifs en fonction d'événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Contact auprès des investisseurs :

Ryan Baker

iTeos Therapeutics, Inc.

Ryan.Baker@iteostherapeutics.com

Contact auprès des médias :

media@iteostherapeutics.com