Muudatus AS-i Harju Elekter juhatuses

AS-i Harju Elekter nõukogu valis uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks Priit Treiali, kes asub ametisse alates 14. novembrist 2022 ja tema volituste tähtaeg on kolm aastat.



Priit Treial on alates 2018. aastast Elektrilevi OÜ juhatuse liige ja finantsjuht ning 2021. aastast Narva Soojus ASi ja Imatra Elekter ASi nõukogu liige. Aastatel 2016-2018 töötas ta Eesti Energia ASis finantskontrollerina. Lisaks omab ta pikaajalist töökogemust investeeringute analüütikuna ja grupi ärikontrollerina ärikinnisvara ettevõttest BPT Real Estate AS. Ta on omandanud bakalaureusekraadi majanduses 2006. aastal Tartu Ülikoolist.

Priit Treial on osanik ja juhatuse liige ettevõttes PHT Chemicals OÜ. Ta ei oma Harju Elektri aktsiaid.

Alates 14.11.2022 jätkab AS-i Harju Elekter juhatus kolmeliikmelisena: esimees Tiit Atso, liikmed Priit Treial ja Aron Kuhi-Thalfeldt.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 79,2 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.



Tiit Atso

Juhatuse esimees

+372 674 7400