WISe.ART subastará el icónico NFT de Antonio Banderas en la Gala Starlite Porcelanosa 2022 en Marbella el 14 de agosto de 2022

El NFT creado por el artista de renombre mundial Pedro Sandoval será subastado durante la Gala Starlite Porcelanosa en Marbella, España, con transmisión simultánea en Times Square, Nueva York.

Los fondos que se recauden de este NFT apoyarán proyectos de la Fundación Starlite y la Fundación Lágrimas y Favores, fundada por Antonio Banderas.

Marbella, Nueva York, Ginebra - 12 de agosto de 2022 - WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), empresa líder mundial en ciberseguridad, IA, Blockchain e IoT, anunció que subastará un NFT del actor, empresario y autor Antonio Banderas.

La plataforma multicadena segura WISe.Art de NFTs, tiene como objetivo presentar NFTs que cuenten historias de integridad hacia la sociedad. El NFT creado por el artista de renombre mundial Pedro Sandoval se exhibirá durante la ceremonia en Times Square en Nueva York.

El NFT se exhibirá en la Ceremonia de la Gala Starlite Porcelanosa el 14 de agosto de 2022 en Marbella. La Gala Starlite Porcelanosa se celebra anualmente (desde 2010) el primer sábado de agosto en Marbella en el espectacular salón y auditorio al aire libre del Starlite Festival en la Cantera de Nagüeles Cantera de Nagüeles, en las laderas bajas de Sierra Blanca). La Gala Starlite Porcelanosa fue una plataforma creada por Sandra García-Sanjuán apoyada por Antonio Banderas para recaudar fondos para las entidades benéficas elegidas.

Tras la edición de 2021, la Fundación anunció que había recaudado en total durante los 12 años más de 3 millones de euros. El apoyo logístico para Starlite Gala lo proporciona Starlite (Festival) Productions, que dona su equipo y asistencia de producción en el evento.

La recaudación de este NFT se destinará a apoyar proyectos de la Fundación Starlite fundada por Sandra García-Sanjuán y la Fundación Lágrimas y Favores, fundada por Antonio Banderas.

Durante la misma Gala, se subastarán a beneficio de la fundación Starlite otros dos NFTs únicos creados por el artista Pedro Sandoval, titulados "La Madonna el niño y el mini yoda" y "El Hijo de Matias", y ambos incluirán su obra física, que serán en el formato de: Serigrafía/olio/lino de 169x296cms. para la primera y escultura en oro/bronce para la segunda de 130x70cms.

Antonio Banderas dijo “Es increible como el mundo esta cambiando tan rápido, poder utilizar la tecnología NFT para ayudar a la gente y a la vez tener una obra de arte es un privilegio, espero mucha mas gente se sume al movimiento.”.

Carlos Moreira, CEO de WISeKey, señaló: “La tecnología NFT de WISeKey garantiza que, además de una versión autenticada y firmada del activo digital real, se puede crear un vínculo irreversible con el objeto físico al proporcionar una prueba de propiedad, procedencia y contratos relacionados entre el NFT y la obra física que describen los futuros flujos de uso y monetización, estos permanecen para siempre, inmutables y verificables en la cadena de bloques. La plataforma-Marketplace WISe.ART, impulsada y protegida por la propia tecnología de seguridad de WISeKey, vincula de forma irrevocable los objetos físicos a sus activos digitales en un proceso seguro de extremo a extremo e incluye el almacenamiento seguro permanente de los NFT”.

Acerca de WISe.ART:

WISe.Art es un mercado completo. Puede conectar a todos los actores de la industria de las artes. Nuestras opciones de marca blanca y diseños especiales de NFT garantizan que, además de una versión autenticada y firmada del activo digital real, se crea un vínculo irreversible con el objeto físico, se proporciona prueba de propiedad, procedencia y un conjunto de contratos inteligentes que describen el uso y la monetización futuros. arroyos

La plataforma WISe.Art NFT está totalmente protegida por las innovadoras tecnologías de seguridad de WISeKey que permiten la autenticación de activos digitales, en un proceso seguro de extremo a extremo basado en nuestra experiencia y conocimientos comprobados en este dominio.

Acerca de WISeKey:

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos utilizando Blockchain, IA e IoT respetando al ser humano como el punto de apoyo de Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la informática generalizada que da forma a la Internet de todo de hoy. WISeKey IoT tiene una base instalada de más de 1500 millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, lucha contra la falsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey está en una posición única para estar a la vanguardia de IoT ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analiza con Inteligencia Artificial (IA), puede ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de su equipo antes de que suceda.

Nuestra tecnología cuenta con la confianza de OISTE/WISeKey, la raíz criptográfica de confianza ("RoT") basada en Suiza, que proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para Internet de las cosas, cadena de bloques e inteligencia artificial. WISeKey RoT sirve como ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para obtener más información, visite www.wisekey.com.

Acerca de la Fundación Starlite:

La Fundación Starlite es la plataforma filantrópica internacional del Grupo Starlite, cuya misión es ofrecer oportunidades reales de desarrollo, educación e inclusión a aquellas personas, familias y comunidades que más lo necesitan. Para lograrlo contamos con el apoyo de importantes empresarios, personalidades y artistas nacionales e internacionales.

Su acto central es la noche de la Gala Solidaria Starlite donde, además de ser el principal momento de recaudación de fondos para los proyectos sociales de la Fundación, es una noche donde se reconoce el compromiso solidario de figuras con una sólida vocación social, como con su fama, la influencia y el poder de los medios ayudan activamente a los más desfavorecidos.

Acerca Pedro Sandoval:

Pedro José Sandoval es un artista venezolano conocido por su obra de arte abstracto neoexpresionista. Gran parte de su trabajo trata sobre el color, el movimiento y la textura. Su obra se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte de Boca Raton. Vive y trabaja entre Madrid, Berlín y Nueva York.

Press and investor contacts:

WISeKey International Holding Ltd

Company Contact: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Investor Relations (US)

Contact: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Disclaimer:

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning WISeKey International Holding Ltd and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of WISeKey International Holding Ltd to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. WISeKey International Holding Ltd is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities, and it does not constitute an offering prospectus within the meaning of article 652a or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. Investors must rely on their own evaluation of WISeKey and its securities, including the merits and risks involved. Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future performance of WISeKey.