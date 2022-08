Lerøy Seafood Group ASA: Invitasjon til kapitalmarkedsdag for 2022

English Norwegian

Lerøy Seafood Group ASA har gleden av å invitere til kapitalmarkedsdag 22. og 23. september 2022 på Hitra.

Den 22. september vil ledelsen presentere konsernets strategiske prioriteringer med fokus på vår helintegrerte verdikjede og havbruk. Den 23. september vil vi arrangere omvisning av konsernets aktiviteter i regionen, inkludert en av verdens mest automatiserte industrianlegg for laks og et av verdens største postsmoltanlegg, basert på RAS-teknologi.

Oppstart av presentasjoner på Hitra den 22. september vil være klokken 12.00. Avslutning av omvisning 23. september vil være klokken 13.00. Til disse tidspunkt vil det bli arrangert felles transport til og fra Trondheim lufthavn. Buss har avreise fra flyplassen 22. september klokken 08.30, og returnere fra Hitra med ankomst flyplassen senest klokken 15.30 den 23. september. Detaljert program vil bli sendt til deltakere, og det er mulig å delta på en eller begge dagene.

Presentasjonene vil bli gitt på engelsk, og vil kunne følges på webcast den 22. september, og senere i opptak. Materialet som presenteres vil bli lagt ut www.leroyseafood.com/kapitalmarkedsdag. Det vil være adgang til å stille spørsmål skriftlig i webcast-løsningen.

For fysisk deltakelse ber vi om at påmelding gjøres her www.leroyseafood.com/kapitalmarkedsdag innen 18. august. Av praktiske årsaker er det et begrenset antall plasser. Det er ikke påmelding for deltakelse på webcast.

Full agenda og praktisk informasjon vil bli offentligjort her www.leroyseafood.com/kapitalmarkedsdag på et senere tidspunkt.

For henvendelser, vennligst kontakt:

Hans Ljøen, Head of Treasury & Investor Relations Lerøy Seafood Group ASA, +47 481 87 750