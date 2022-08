Next Games Oyj siirtää puolivuotiskatsauksen 1.1.2022 – 30.6.2022 julkaisuajankohtaa

English Finnish

Next Games Oyj Yhtiötiedote 12.8.2022 klo 9:30



Next Games siirtää puolivuotiskatsauksensa 1.1.2022 – 30.6.2022 julkaisua keskiviikolle 31.8.2022. Puolivuotiskatsauksen aiempi suunniteltu julkaisupäivä oli 19.8.2022.



Syynä puolivuotiskatsauksen siirtämiselle on yhtiön aiemmin julkistamasta Netflix, Inc.:n loppuun saattamasta ostotarjouksesta johtuva integraatiotyö, joka on laajentunut kattamaan suomalaiset, kansainväliset ja yhdysvaltalaiset kirjanpitostandardit sekä raportoinnin järjestelmämuutokset ja viivästyttää puolivuotiskatsauksen valmistumista.



