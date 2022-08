English Finnish

ENEDO OYJ Puolivuosikatsaus 12.8.2022 klo 9.45



Enedo Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1.2022 – 30.6.2022



Tammi-Kesäkuu 2021 lyhyesti



- Liikevaihto kasvoi 15% ja oli 20,9 milj. euroa (18,1 milj. euroa)

- Oikaistu EBITDA (käyttökate) positiivinen 1,3 milj. euroa (-0,6 milj. euroa)

- Oikaistu liikevoitto -0,2 milj. euroa (-2,3 milj. euroa)

- Voitto/tappio ennen veroja -1,3 milj. euroa (-0,4 milj euroa)*

- Tilauskanta ksvoi 35,4 milj. euroon (16,0 milj. euroa)

- Käänneohjelma totetutettu, kustannussäästöt 1,4 milj. euroa verrattuna vertailukauteen H1 2021

- Inission AB on nostanut osakeomistuksensa 80,43 % ja on ilmoittanut tekevänsä julkisen pakollisen ostotarjouksen lopuista Enedo Oyj:n osakkeista

1-6/22 1-6/21 1-12/21 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6kk 6kk 12kk Liikevaihto 20,9 18,1 36,4 Power Supplies 13,0 11,4 23,4 Led Drivers 5,2 4,5 9,2 Power Systems 2,6 2,2 3,9 Oikaistu EBITDA (käyttökate) 1,3 -0,6 -0,8 EBITDA (käyttökate) 1,0 -1,2 -3,2 Oikaistu liikevoitto/tappio -0,2 -2,3 -4,2 Liikevoitto/tappio -0,5 -2,9 -6,6 Voitto/tappio ennen veroja* -1,3 -0,4 -4,6 Osakekohtainen voitto/tappio, EUR* -0,02 -0,01 -0,08 Omavaraisuusaste, % 10,4 27,1 14,9 Nettovelkaantumisaste, % 337,7 58,5 173 Liiketoiminnan rahavirta -3,1 -1,8 -3,3



*1-6/2021 luvut sisältävät rahoitusjärjestelyn osana lainojen anteeksiannosta syntyneen 3,3 milj. euron tuoton ja 0,4 milj. euroa järjestelyyn liittyviä kuluja. Näiden nettovaikutus on 2,9 milj. euroa. Lukuja puolivuosittain, MEUR H1/2022 H2/2021 H1/2021 Liikevaihto 20,9 18,3 18,1 Oikaistu EBITDA (käyttökate) 1,3 -0,2 -0,6 EBITDA (käyttökate) 1,0 -2,0 -1,2 Oikaistu liikevoitto/tappio -0,2 -1,9 -2,3 Liikevoitto/tappio -0,5 -3,7 -2,9





1-6/22 1-6/21 1-12/21 OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO 6kk 6kk 12kk Liikevoitto/tappio -0,5 -2,9 -6,6 Oikaisut liikevoittoon/tappioon Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,3 1,6 Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen 0,1 0,2 0,2 Pilvipalvelu ERP:n käyttöönotto 0,3 Tytäryhtiön myynti 0,3 Luottotappiovaraus 0,2 Oikaisut liikevoittoon/tappioon yhteensä 0,3 0,6 2,4 Oikaistu Liikevoitto/tappio yhteensä -0,2 -2,3 -4,2 1-6/22 1-6/21 1-12/21 OIKAISTU EBITDA (käyttökate) 6kk 6kk 12kk EBITDA 1,3 -1,2 -3,2 Oikaisut EBITDA Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,3 1,6 Pilvipalvelu ERP:n käyyttöönotto 0,3 Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen 0,1 0,2 0,2 Tytäryhtiön myynti 0,3 Luottotappiovaraus 0,2 Oikaisut EBITDA yhteensä 0,3 0,6 2,4 Oikaistu EBITDA yhteensä 1,3 -0,6 -0,8



Arvio katsauskauden 2021 taloudellisesta kehityksestä

Yhtiö on päättänyt jatkaa käytäntöänsä olla antamatta arviota vuoden 2022 taloudellisesta kehityksestä.

Mikael Fryklund, toimitusjohtaja:

Enedon 20,9 miljoonan euron ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 2,8 miljoonaa euroa eli 15 % vertailukauteen verrattuna. Taloudellinen tuloksemme parani suunnitelmien mukaisesti ja oikaistu Ebitda (käyttökate) oli positiivinen 1,3 miljoonaa euroa mikä on 2,5 miljoonaa euroa parempi vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Taloudellisen tuloksen paraneminen johtui pääosin korkeasta tilauskannastamme, joka on mahdollistanut liikevaihdon kasvun sekä toteutetun käänneojelman mukaisesti vähentyneistä kuluista. Tilauskertymä on jatkunut vahvana vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Maailmanlaajuinen komponenttipula on vaikuttanut edelleen negatiivisesti tulokseemme ja liikevaihtoomme puuttuvien komponenttien vuoksi ja lisännyt varastojamme ja pääosin näistä syistä Enedon likviditeettitilanne on pysynyt haastavana.

Power Supplies-tuotekategorian liikevaihto kasvoi 1,6 miljoonaa euroa ja oli 13,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 14 % vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon 11,4 miljoonan euron liikevaihtoon verrattuna. Tilauskannan kasvu on jatkunut vahvana.

Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 5,2 miljoonaa euroa, kasvua 0,7 miljoonaa euroa mikä oli 16 % verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon. Led Drivers -tuotekategorian kasvu johtui pääasiassa asiakkaidemme vahvana jatkuneesta kysynnästä julkisten tilojen ja urheilustadionien valaistusmarkkinoilla.

Power Systems -tuotekategorian liikevaihto kasvoi 0,4 miljoonalla eurolla ja oli 2,6 miljoonaa euroa, kasvua 15 % vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Power Systems -tuotekategorian tilauskertymä on jatkunut vahvana, mikä on kasvattanut tilauskantaa vuoden 2021 ensimmäisestä puoliskoon verrattuna.

Toimenpiteitä logistiikka toimintojen parantamiseksi on jatkettu vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ja toimenpiteitä jatketaan edelleen vuoden 2022 toisella puoliskolla. Ulkopuolisten EMS-kumppaneiden etsiminen asiakkaiden palvelun parantamiseksi jatkuu.

Inission AB on nostanut 1.7.2022 omistusosuutensa Enedosta 80,43 %:iin ja valmistelee parhaillaan pakollista julkista ostotarjousta jäljellä olevista Enedo Oyj:n osakkeista. Tämä kauppa parantaa entisestään Enedo & Inissionin välistä yhteistyötä ja mahdollistaa synergiaetujen saavuttamisen. Enedon muuttuminen Inission AB:n tytäryhtiöksi vahvistaa 1.7.2022 alkaen myös taloudellisia valmiuksiamme.

Tammi-kesäkuun liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto



Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 20,9 milj. euroa (18,1 milj. euroa).



Käyttökate kääntyi positiiviseksi vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ja oli 1,0 miljoonaa euroa verrattuna vertailukauden 1,2 miljoonan euron negatiiviseen käyttökatteeseen. Liiketappio pieneni -0,5 miljoonaan euroon vertailukauden -2,9 miljoonasta eurosta, parannusta 2,4 miljoonaa euroa.

Liiketoimintaympäristö

Teholähteiden kokonaiskysyntä jatkui hyvänä huolimatta Ukrainan sodasta ja Covid-19 pandemian aiheuttamista jatkuneista rajoituksista Kiinassa ja muissa maissa. Tämä on vaikuttanut elektroniikkateollisuuden hankitaketjuihin maailmanlaajuisesti. Inflaatio ja valmistuskustannusten nousu sekä komponenttien saatavuuden puute ovat jatkuneet koko katsauskauden.

Enedo tekee tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa säilyttääkseen riittävät varastotasot maailmanlaajuisen komponenttipulan riskien vähentämiseksi. Kasvavat varastot vähentävät komponenttien saatavuuden riskitekijöitä, ​​mutta samalla kasvaneet varastomme ovat aiheuttaneet haasteita käyttöpääomarahoituksessamme.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät



Yleinen taloudellinen kehitys voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön. Ukrainan sota on lisännyt riskejä talouskasvulle, mikä voi jatkuessaan vaikuttaa Enedon tuotteiden kysyntään. Covid-19 vaikuttaa edelleen alan epävarmuuteen ja saattaa pandemian kehityksestä riippuen vaikuttaa asiakkaidemme toimintakykyyn.

Tietyt liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestymiseen markkinoilla ja myös Enedon tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypilliset kysynnän vaihtelut saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia Enedon liiketoiminnassa.

Tunisian tuotantolaitoksen vaatimien tuotannonsuunittelun ja hankintaprosessien kehittämiseen sekä tuotantokapasiteetin nostamiseen liittyy riskejä. Markkinoiden hyvä kysyntä sekä yleinen komponenttipula lisäävät edellä mainittuja riskejä. Yhtiö on aloittanut korjaavia toimenpiteitä eliminoidakseen edellä mainittujen riskien toteutumisen.

Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Enedoon kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tämänhetkisten tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osin pitkiä ja tiettyjen komponenttien saamisessa voi ajoittain olla vaikeuksia, mikä voi vaikuttaa yhtiön toimituskykyyn. Koronavirus on nostanut myös maakohtaisen epävarmuuden tasoa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme.

Rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisesti suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia ​​vaihtoehtoja. Joulukuussa 2021 yhtiö allekirjoitti 5,0 miljoonan euron lainajärjestelyn, jonka laina-aika on 9 kuukautta. Yhtiö ei odota pystyvänsä maksamaan lainaa eräpäivään mennessä takaisin liiketoiminnan kassavirralla. Nykyisen vahvan tilauskannan ja käännettämisohjelman alentuneiden kustannusten vuoksi yhtiö pyrkii joko sopimaan lainanantajan kanssa laina-ajan pidentämisestä tai neuvottelemaan uudesta lainasta toisen rahoituslaitoksen kanssa. Lainajärjestelyn ehtojen mukaan Inission AB on taannut lainan takaisinmaksun, mikäli kumpikaan yllä olevista kahdesta vaihtoehdosta ei toteudu 30.9.2022 mennessä. Toukokuussa 2022 Enedo on allekirjoittanut osakaslainan kolmen suurimman osakkeenomistajan kanssa eräpäivänä 30.9.2022. Enedo tutkii parhaillaan 5,0 miljoonan euron lainan ja 1,95 miljoonan euron osakaslainan uudelleenjärjestelyn vaihtoehtoja yhteistyössä uuden emoyhtiömme Inission AB:n kanssa.

Sota Ukrainassa

Ukrainan sota on aiheuttanut taloudellista ja geopoliittista epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Vienti-ja tuontikiellot eri tuotteille ja komponenteille rajoittavat raaka-aineiden saatavuutta ja lisäävät kustannusten nousua toimitusketjuissa kaikkialla maailmassa.

EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden seurauksena Enedo on keskeyttänyt kaikki toimitukset Venäjälle pakotteiden voimaantulon jälkeen. Enedon vienti Venäjälle on aiemmin ollut noin 1 % vuotuisesta liikevaihdosta.

Venäjän vientiin ja saataviin liittyvien merkittävien epävarmuustekijöiden vuoksi Enedo on kirjannut 0,15 miljoonan euron alaskirjauksen asiakkailtamme Venäjällä.

Koronavirus

Olemme katsauskauden ajan jatkaneet aktiivisia sisäisiä toimenpiteitä työntekijöidemme terveyden ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Olemme ottaneet käyttöön sisäisiä ohjeita ja noudattaneet kunkin maan paikallisviranomaisten ohjeita. Johtoryhmämme seuraa Covid-19:n kehitystä ja reagoi muutoksiin välittömästi tarvittaessa.

Covid-19-pandemian jatkuessa ja liiketoimintaympäristön mukautuessa tilanteeseen on vaikeata erottaa pandemian vaikutukset muista liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Globaali toipuminen Covid-19:stä on johtanut maailmanlaajuiseen pulaan kriittisistä komponenteista markkinoilla, tämä vaikuttaa läpimenoaikoihin ja sitä kautta liiketoimintamme kasvuun.

Investoinnit ja tuotekehitys



Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 0,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa), josta tuotekehitysaktivointien osuus oli 0,6 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Katsauskauden lopussa aktivoidut tuotekehitysmenot konsernin taseessa olivat 4,1 milj. euroa (4,9 milj. euroa).

Katsauskaudella aktivoiduista tuotekehitysmenoista ei tehty arvonalennuksia (0,2 milj. euroa).

Tuotekehityskulut olivat katsauskauden aikana yhteensä 1,9 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa), josta taseeseen aktivoitiin 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa) ja 1,3 miljoonaa euroa. (1,5 milj. euroa) kirjattiin kuluksi, mikä oli 6,1 % (8,3 %) liikevaihdosta.



Rahoitus



Korolliset nettovelat olivat 12,1 milj. euroa (5,1 milj. euroa) tilikauden lopussa. Korolliset nettovelat sisältävät 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa) IFRS 16 -leasingvelkoja. Suurin syy korollisten nettovelkojen kasvuun on ollut saneerausohjelman toteuttamiseen käytetyt varat ja varastojen kasvu, joka johtuu korkeasta tilauskannasta sekä toimenpiteistä komponenttien saatavuuden varmistamiseksi maailmanlaajuisesta komponenttipulasta.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -3,1 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Negatiivinen kassavirta johtui pääasiassa lisääntyneestä käyttöpääoman tarpeesta ja Italian noin 1,1 miljoonan euron irtisanomiskustannuksista. Rahavirta investointien jälkeen oli -4,0 milj. euroa (-3,1 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuusaste oli 10,4 % (27,1 %), nettovelkaantumisaste 337,7 % (58,5 %) ja tilinpäätöspäivän tase 32,3 milj. euroa (32,5 milj. euroa).

Rahavarat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä oli 1,4 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Konsernilla oli katsauskauden lopussa 0,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa) nostamattomia luottolimiittejä ilman factoringlimiittejä.

Enedo allekirjoitti uuden 5,0 miljoonan euron lainan joulukuun 2021 lopussa ja laina on nostettu kokonaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Suurin osa vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana nostetusta 1,5 miljoonasta eurosta käytettiin käänneohjelman rahoittamiseen ja lyhentämään muita lyhytaikaisia ​​lainoja.

Enedo allekirjoitti 20.5.2022 1 950 000 euron suuruisen osakaslainasopimuksen, joka sisältää 650 000 euron vaihdettavan komponentin. Lainan eräpäivä on 30.9.2022 ja vaihto-oikeutta 0,10 euroa osakkeelta voidaan käyttää vain, jos lainaa ei makseta takaisin eräpäivänä.

Edellä mainitut 5,0 miljoonan euron ja 1,95 miljoonan euron lainajärjestelyt erääntyvät 30.9.2022. Yhtiö on aloittanut prosessin joko pidentää laina-aikoja tai neuvotella uusi laina toisen lainanantajan kanssa lainojen takaisinmaksamiseksi mahdollisesti korotetulla lainamäärällä ja pitemmillä maturiteetilla. Yhtiö arvioi parhaillaan vaihtoehtoja uuden emoyhtiönsä Inission AB:n kanssa.

Enedo ilmoitti 20.5.2022 suunnitelmastaan ​​järjestää ylimääräinen yhtiökokous osakeannin järjestämiseksi yhtiön maksuvalmiuden ja oman pääoman lisäämiseksi. Inission AB:n tytäryhtiöksi siirtymisen jälkeen tätä suunnitelma ei toteuteta ja likviditeettisuunnittelu toteutetaan osana Inission-konsernia.

ENEDO OYJ



Hallitus









Lisätietoja antaa 12.8.2022 klo 13 - 14 toimitusjohtaja Mikael Fryklund,

puh. +358 40 500 6864.











JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet



Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com

Liite