Stjórn Alvotech samþykkir áætlun um að undirbúa skráningu á Aðalmarkað Nasdaq á Íslandi

English Icelandic

Eftir skráningu félagsins á hlutabréfamarkað í Bandaríkjunum og á Íslandi hyggst Alvotech undirbúa að færa skráningu á Íslandi yfir á Aðalmarkaðinn

Skráning á Aðalmarkaðnum eykur sýnileika og breikkar hóp mögulegra fjárfesta auk þess að opna leið til þátttöku í innlendum og alþjóðlegum hlutabréfavísitölum.

Alvotech tilkynnti í dag að stjórn félagsins hefði samþykkt áætlun um að undirbúa skráningu á Aðalmarkað Nasdaq Iceland, en félagið er nú skráð á Nasdaq First North Growth markaðinn hér á landi. Taka bréfa í Alvotech til viðskipta á Aðalmarkaðnum er háð útkomu úr ítarlegu umsóknarferli. Með skráningu á Aðalmarkaðinn ættu hlutabréf í félaginu að ná til breiðari hóps. Þá getur skráð fyrirtæki á Aðalmarkaðnum átt möguleika á að vera valið til þátttöku í innlendum og erlendum hlutabréfavísitölum. Í september næstkomandi munu fyrirtæki skráð á Aðalmarkaðinn, sem uppfylla kröfur um veltu og fleiri þætti, eiga möguleika á að vera skráð í nokkrar nýmarkaðsvísitölur FTSE Russell. Val á íslenskum hlutabréfum til þátttöku í FTSE vísitölunum er endurskoðað reglulega eða á sex mánaða fresti.

Hlutabréf í Alvotech eru nú skráð á Nasdaq hlutabréfamarkaðnum í Bandaríkjunum og Nasdaq First North Growth markaðnum á Íslandi undir auðkenninu "ALVO" og hófust viðskipti með bréfin í Bandaríkjunum 16. júní s.l. og á Íslandi 23. júní s.l.

"Við erum mjög spennt fyrir því að hefja umsóknarferlið til að færa viðskipti með hlutabréf í Alvotech yfir á Aðalmarkaðinn á Íslandi, eftir að við náðum þeim áfanga að vera fyrsta íslenska fyrirtækið sem skráð er samtímis í Bandaríkjunum og á Íslandi," sagði Róbert Wessman, stofnandi og stjórnarformaður Alvotech.

Nasdaq First North Growth markaðurinn er markaðstorg með hlutabréf sem starfar eftir einfaldari reglum en Aðalmarkaður Nasdaq Iceland, auk þess sem tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um gagnsæi í tengslum við útgefendur verðbréfa (2004/109/EC) gildir ekki um viðskipti með hlutabréf á slíku markaðstorgi. Móðurfélag Alvotech er skráð hlutafélag í Lúxemborg, og ef flutningur á Aðalmarkaðinn á sér stað myndi þarlent fjármálaeftirlit, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), teljast eftirlitsaðili samkvæmt skilgreiningu gagnsæistilskipunarinnar.

Alvotech þróar átta líftæknilyfjahliðstæður, sem geta nýst til meðferðar við fjölda sjúkdóma. Markaður fyrir viðmiðunarlyf þessara hliðstæða er áætlaður rúmlega 11.050 milljarðar króna (85 milljarðar Bandaríkjadala) á ári, samkvæmt greiningu EVALUATE Pharma.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman stjórnarformanni fyrirtækisins, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur að þróun átta líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

Frekari upplýsingar veitir:

Alvotech, fjárfestatengsl

alvotech.ir@alvotech.com