OKX und LinkedIn verfassen gemeinsam den Global Blockchain Industry Talent Report

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Das Angebot und die Nachfrage nach Talenten im globalen Blockchain-Bereich sind aus dem Gleichgewicht geraten, und Kandidaten sind Mangelware

Die Nachfrage nach Kerntalenten hat sich von finanzorientierten zu technisch orientierten verlagert

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von Blockchain-Talenten liegt weltweit bei 1,2 Jahren, die Fluktuationsrate ist hoch und der Talentfluss findet hauptsächlich innerhalb der Blockchain-Branche statt

VICTORIA, Seychellen, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX, die weltweit führende Plattform für Kryptowährungen, und LinkedIn, das weltweit größte Berufsnetzwerk, haben gemeinsam einen Bericht verfasst, der das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an qualifizierten Talenten in der globalen Blockchain-Branche aufzeigt.

Die eingehende Untersuchung, die auf der exklusiven Big-Data-Analyse von LinkedIn basiert, umfasst Daten aus 180 Ländern, die von Januar 2019 bis Juni 2022 erhoben wurden. Sie deckt den Blockchain-Sektor sowie Subbranchen ab, zu denen die Bereiche Kryptografie, Quantencomputing und Distributed Ledger sowie mehr als 15 weitere verwandte Subbranchen gehören.

Der Bericht zeigt, dass zum Juni 2022 Angebot und Nachfrage nach Talenten im globalen Blockchain-Bereich nicht mehr im Gleichgewicht sind, mit einem Mangel an qualifizierten Kandidaten. Die Gesamtzahl der LinkedIn-Mitglieder, die im Bereich Blockchain arbeiten, ist im Vergleich zum Vorjahr um 76 % gestiegen, aber die wichtigsten Länder, aus denen Kandidaten für den Blockchain-Sektor traditionell kommen, verzeichnen ein negatives Talentwachstum. China, wo das Wachstum stabil ist, stellt eine Ausnahme von diesem Trend dar.

Haider Rafique, Chief Marketing Officer von OKX, sagte: „Die Ergebnisse der Studie, die wir mit LinkedIn durchgeführt haben, spiegeln unsere eigene ständige Suche nach großartigen Talenten bei OKX wider. Wir haben bereits angekündigt, dass wir vorhaben, unsere Mitarbeiterzahl bis Ende nächsten Jahres um 30 % zu erhöhen, und das ist auch weiterhin der Fall. Ich bin zuversichtlich, dass die Führungsrolle von OKX unter den Krypto-Börsen, unsere Entschlossenheit, ständig zu innovieren und das Nutzererlebnis zu verbessern, und unsere Gewissheit, dass Blockchain und Web 3.0 die Zukunft sind, es uns ermöglichen werden, weiterhin die besten Talente anzuziehen.“

Die Untersuchung zeigt auch, dass sich die Nachfrage nach Kerntalenten von finanzorientierten zu technisch versierten Bewerbern verschoben hat. Was die Anzahl der Stellenausschreibungen betrifft, so stehen F&E-Spezialisten an der Spitze der weltweiten Nachfrage, gefolgt von der Informationstechnologie. Nicht weit dahinter liegen Produktmanagement, Marketing und Personalwesen. Aus der Perspektive der Einstellungsnachfrage rangieren Bewerber aus dem Finanzbereich nun an sechster Stelle.

Eine weitere Herausforderung, die in dem Bericht hervorgehoben wird, ist die kurze Beschäftigungsdauer der Bewerber und die hohe Fluktuationsrate. Der „LinkedIn Global Talent Big Data Insights Report“ zeigt, dass die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von Blockchain-Talenten weltweit 1,2 Jahre beträgt. Der Bericht zeigt auch, dass neben dem Zustrom von Talenten aus traditionellen Finanz- und Technologieunternehmen die Bewegung von Talenten in der globalen Blockchain-Branche hauptsächlich auf brancheninternen Bewegungen beruht.

Linda Tse, Global Talent Acquisition Lead bei OKX, kommentierte: „In einer boomenden Pionierbranche, die von den Talenttrends des gesamten Blockchain-Sektors beeinflusst wird, ist der Wettbewerb um hochwertige Kandidaten und die häufige Abwanderung von Talenten gewissermaßen unvermeidlich. Davon abgesehen unterstützen der starke Fokus von OKX auf Innovation, berufliche Entwicklung, Work-Life-Balance und unsere auftragsorientierte Denkweise unsere Wachstumsstrategie für Talente. Im Mai 2022 haben wir fast 19.000 Bewerbungen erhalten, und diese Zahl ist weiter gestiegen.“

Der vollständige OKX/LinkedIn Global Blockchain Industry Talent Report ist unter OKX.com und bei LinkedIn verfügbar.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Media@okx.com

Über OKX

OKX ist eine führende Kryptowährungsbörsen-App und ein Web3-Ökosystem. Mehr als 20 Millionen Kunden in über 180 internationalen Märkten vertrauen auf OKX – dafür bekannt, die schnellste und zuverlässigste Kryptobörsen-App der Wahl für Anleger und professionelle Händler weltweit zu sein.

Um mehr über OKX zu erfahren, laden Sie unsere App herunter oder besuchen Sie okx.com