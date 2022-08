OKX et LinkedIn co-rédigent le rapport mondial sur les talents de l'industrie de la blockchain

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

L'offre et la demande de talents dans le domaine de la blockchain mondiale sont en deçà de l'équilibre, avec une pénurie de candidats

La demande en talents de base est passée d'une orientation financière à une orientation technique

Le mandat moyen des talents de la blockchain mondiale est de 1,2 an, le taux de rotation est élevé et le flux de talents se situe principalement au sein de l'industrie de la blockchain



VICTORIA, Seychelles, 12 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX , la première plateforme mondiale de cryptomonnaies, et LinkedIn , le plus grand réseau professionnel au monde, ont co-écrit un rapport qui met en évidence le déséquilibre entre l'offre et la demande de talents qualifiés dans l'industrie mondiale de la blockchain.

Cette recherche approfondie, basée sur l'analyse exclusive des big data de LinkedIn, a exploité des données provenant de 180 pays au cours de la période comprise entre janvier 2019 et juin 2022. Le rapport couvre le secteur de la blockchain, ainsi que les sous-secteurs qui incluent la cryptographie, l'informatique quantique et la distribution de grands livres, ainsi que plus de 15 autres sous-secteurs connexes.

Le rapport révèle qu'en juin 2022, l'offre et la demande de talents dans le domaine de la blockchain mondiale sont en deçà de l'équilibre, avec une pénurie de candidats. Le nombre total de membres de LinkedIn travaillant dans le domaine de la blockchain a augmenté de 76 % en glissement annuel, mais les principaux pays d'où proviennent traditionnellement les candidats du secteur de la blockchain connaissent une croissance négative des talents. La Chine, où la croissance est stable, fait exception à cette tendance.

Haider Rafique, directeur marketing chez OKX, a déclaré : « Les résultats de l'étude que nous avons menée avec LinkedIn reflètent notre propre recherche continue de grands talents chez OKX. Nous avons annoncé précédemment que nous allions augmenter nos effectifs de 30 % d'ici la fin de l'année prochaine et cela reste vrai. Je suis convaincu que le leadership d'OKX parmi les bourses de cryptomonnaies, notre détermination à constamment innover et améliorer l'expérience utilisateur, et notre certitude que la blockchain et le Web 3.0 seront l'avenir nous permettront de continuer à attirer les meilleurs talents. »

L'étude montre également que la demande en talents de base est passée d'une orientation financière à des candidats ayant des compétences techniques.En termes de nombre d'offres d'emploi, les spécialistes de la R&D dominent la demande mondiale, suivie des technologies de l'information. Les offres d'emploi dans les domaines de la gestion des produits, du marketing et des ressources humaines ne sont pas loin derrière. Du point de vue de la demande de recrutement, les candidats financiers sont maintenant classés en sixième position.

Un autre défi mis en évidence par le rapport concerne la brièveté du mandat des candidats et le taux de rotation élevé. Le rapport « LinkedIn Global Talent Big Data Insights » montre que le mandat moyen des talents de la blockchain mondiale est de 1,2 an. Le rapport montre également qu'en plus de l'afflux de talents provenant d'entreprises financières et technologiques traditionnelles, le mouvement des talents dans l'industrie mondiale de la blockchain repose principalement sur les flux intra-industrie.

Linda Tse, responsable de l'acquisition de talents mondiale chez OKX, a déclaré : « En tant que secteur frontalier en plein essor qui est affecté par les tendances des talents de l'ensemble du secteur de la blockchain, la concurrence pour les candidats de haute qualité et le mouvement fréquent des talents est quelque peu inévitable. Cela étant dit, l'accent mis par OKX sur l'innovation, le développement professionnel, l'équilibre vie professionnelle-vie privée et notre état d'esprit axé sur la mission soutiennent notre stratégie de croissance des talents. Nous avons reçu près de 19 000 demandes d'emploi en mai 2022, et ce nombre n'a cessé d'augmenter. »

Le rapport complet OKX/LinkedIn Global Blockchain Industry Talent est disponible sur OKX.com et sur LinkedIn .

