OKX和LinkedIn共同撰写《全球区块链行业人才报告》

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全球区块链领域人才的供求关系不平衡，候选人短缺

对核心人才的需求已从金融导向型转向技术导向型

全球区块链人才的平均在职期为1.2年，人才周转率很高，人才流动主要集中在区块链行业内





塞舌尔维多利亚, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的加密货币平台 OKX 和最大的全球专业人士网络 LinkedIn 共同撰写了一份报告，强调全球区块链行业合格人才的供求不平衡。

这项基于LinkedIn独家大数据分析的深度研究取自从2019年1月至2022年6月间收集的来自180个国家/地区的数据。它涵盖区块链行业，以及加密、量子计算和分布式记账等子行业，以及至少15个其他相关子行业。

报告显示，截至2022年6月，全球区块链领域人才的供求关系不平衡，候选人短缺。在区块链领域工作的LinkedIn会员的总数同比增长了76%，但传统上为区块链领域候选人主要来源的国家/地区却在经历人才负增长。而在中国，增长稳定，对这个趋势是个例外。

OKX首席营销官Haider Rafique表示：“我们与LinkedIn合作进行了研究，其结果反映了在OKX我们对优秀人才的不断追求。我们之前曾宣布在明年年底之前要将总人数增加30%，而我们之前的宣布仍然有效。我相信，OKX在加密货币交易所中的领导地位、我们不断创新和改善用户体验的决心，以及我们相信区块链和Web 3.0是未来，将使我们能够继续吸引最优秀的人才。"

研究还表明，对核心人才的需求已从金融导向型转向技术能力型候选人。从职位发布的数量来看，对研发专业人才的全球需求最大，其次是对信息技术专业人才的全球需求。产品管理、营销和人力资源的职位发布数也紧跟其后。从招聘需求来看，对金融候选人的需求现在排在第六位。

报告突出的另一项挑战是候选人在职期短，人才周转率很高。《LinkedIn全球人才大数据洞察》报告显示，全球区块链人才的平均在职期为1.2年。该报告还显示，除了来自传统金融和技术公司的人才涌入外，全球区块链行业的人才流动主要基于行业内流动。

OKX全球人才招聘主管Linda Tse表示：“作为受整个区块链行业人才趋势影响的一个蓬勃发展的前沿行业，对优质候选人的竞争以及人才的频繁流动，在一定程度上是不可避免的。尽管如此，OKX对创新、专业发展、工作与生活平衡，以及对我们以使命驱动的思维模式的高度重视，正支撑着我们的人才增长战略。2022年5月，我们收到了近19000份求职申请，这一数字还在不断增加。”

完整的《OKX/LinkedIn全球区块链行业人才报告》请见 OKX.com 和 LinkedIn 。

如需了解更多信息，请联系：

Media@okx.com

关于OKX

OKX是一款领先的加密货币交易应用，也是一款Web3生态系统。OKX受到180多个国际市场中2000多万全球客户的信赖，以最快速、最可靠的加密货币交易应用而闻名，成为全球投资者和专业交易用户的首选。