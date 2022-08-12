OKX 和 LinkedIn 共同發表全球區塊鏈行業人才報告

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全球區塊鏈領域人才供求失衡，候選人才短缺

對核心人才的需求已從財務導向轉變為以技術為主

全球區塊鏈人才的平均任期為 1.2 年，轉職率高，人才流動主要在區塊鏈行業內





塞舌爾維多利亞, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的加密貨幣平台 OKX 和全球最大的專業網絡 LinkedIn 已共同發表一份報告，突出全球區塊鏈行業合格人才的供求失衡。

根據 LinkedIn 獨家大數據分析，深入研究從 2019 年 1 月至 2022 年 6 月期間來自 180 個國家 / 地區的數據。它涵蓋區塊鏈產業，以及包括密碼學、量子運算和分佈式帳目產業的子產業，以及超過 15 個其他相關子產業。

報告顯示，截至 2022 年 6 月，全球區塊鏈領域的人才供需求已失去平衡，合資格的候選人才短缺。在區塊鏈領域工作的 LinkedIn 會員總數同比增長了 76%，但傳統上區塊鏈行業候選人才的主要國家出現了負人才增長。增長穩定的中國是這一趨勢的例外。

OKX 市場推廣總裁 Haider Rafique 表示：「我們與 LinkedIn 進行的研究結果反映我們在 OKX 不斷尋找卓越人才的過程。我們之前宣佈將明年年底僱員數目將增加 30%，而我們仍向這方向前進。我相信 OKX 在加密貨幣交易所中的領導地位，不斷創新和改善用戶體驗的決心，以及認定區塊鏈和 Web 3.0 是未來大勢，將使我們能夠繼續吸引最佳人才。」

研究還表明，對核心人才的需求已從財務導向轉變為以技術為主。在職位空缺數目方面，研發專員的全球需求最高，其次是資訊技術。繼之不遠是產品管理、市場推廣和人力資源職位的空缺。從招聘需求的角度來看，財務候選人才現在排名第六位。

報告強調的另一項挑戰涉及候選人才任期短和轉職率高。「LinkedIn 全球人才大數據分析 (Global Talent Big Data Insights)」報告顯示，全球區塊鏈人才平均任期為 1.2 年。該報告還顯示，除了來自傳統金融和技術公司的人才激增外，全球區塊鏈行業的人才主要在行業內流動。

OSX 全球人才獲取主管 (Global Talent Acquisition Lead) Linda Tse 表示：「受到整個區塊鏈行業的人才趨勢影響，作為蓬勃發展的行業，高品質候選人才的競爭和人才頻繁流動無法選免。話雖如此，OKX 非常注重創新、專業發展、工作生活平衡和我們以任務為導向的思維方式，這支持我們的人才增長策略。我們在 2022 年 5 月收到了近 19,000 份職位申請，而這個數字持續增長。

完整的 OKX/LinkedIn 全球區塊鏈行業人才報告可在 OKX.com 及 LinkedIn 瀏覽。

如欲了解更多資訊，請聯絡：

Media@okx.com

關於 OKX

OKX 是領先的加密交易應用程式和 Web3 生態系統。OKX 獲超過 180 個國際市場超過 2,000 萬全球客戶的信賴，是全球投資者和專業交易者最快和最可靠的加密交易應用程式。