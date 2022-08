S&P Global révise la perspective pour La Société des ponts fédéraux Limitée, qui passe de négative à stable et la SPFL reçoit la note de A+!

English French

OTTAWA, 12 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a le plaisir d’annoncer que S&P Global a publié aujourd’hui sa perspective pour la SPFL, qui reçoit la note de A+. La perspective a été révisée, passant de négative à stable sur la base de quelques facteurs.



Le rapport de S&P Global indique que l’amélioration de la note est fondée sur le fait que la « perspective stable de la Société reflète nos prévisions selon lesquelles la réouverture de la frontière au trafic touristique entre le Canada et les États-Unis au cours des deux prochaines années continuera à stimuler les volumes de trafic et les bénéfices avant intérêts, dépréciation et amortissement. »

Le rapport poursuit en expliquant que « nous nous attendons également à ce que la Société poursuive sa stratégie de réduction de la dette, compte tenu de son plan d’investissement modeste et de l’absence de besoins de financement externe supplémentaires, ce qui contribuera à stabiliser les niveaux de couverture. Nous ne prévoyons aucun changement à notre évaluation qu’il est fort probable que le gouvernement canadien fournisse un soutien extraordinaire à la société en cas de difficultés financières pendant la période couvrant les perspectives. »

Parmi les points forts énumérés par S&P Global figurent le lien solide avec le gouvernement fédéral et le fait que le trafic commercial s’est considérablement amélioré pour revenir à des volumes normaux, ainsi que la solide équipe de gestion de SPFL, qui possède une expertise et une expérience considérables.

En réponse à l’amélioration des perspectives de S&P Global , Natalie Kinloch, première présidente, a déclaré : « La Société continue d’appliquer des pratiques de gestion financière prudentes dans le cadre de ses opérations, alors que les volumes commerciaux ont dépassé ceux de la période prépandémique et que les volumes de trafic touristique n’atteignent que 50 % de la fourchette habituelle. Nous sommes ravis que S&P Global ait reconnu les efforts continus du Conseil d’administration de la SPFL, de l’équipe de direction et de tous les employés de la SPFL pour atteindre le résultat d’aujourd’hui, compte tenu des défis de la pandémie mondiale. La SPFL prouve chaque jour qu’elle est capable de remplir son mandat et d’élargir ses activités, quels que soient les facteurs socio-économiques. Nous avons prouvé que la SPFL relève le défi lorsque le besoin se fait sentir de renforcer la capacité commerciale binationale. »

Pour plus de renseignements :

Rémi Francoeur

Spécialiste sénior des communications

La Société des ponts fédéraux Limitée

(613) 366-5074 x 121

rfrancoeur@pontsfederaux.ca