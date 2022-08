MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark indgår betinget kontrakt med DSB til 1,3 mia. kr.

English Danish

MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark har indgået en betinget totalentreprisekontrakt med DSB om opførelse af et togværksted med tilhørende baneanlæg i Næstved. Kontrakten har en værdi på 1,3 mia. kr. Kontrakten vil være ubetinget, når DSB’s bestyrelse endeligt tiltræder denne den 25. august 2022 og der opnås tilladelse til byggeriet i henhold til § 25, stk. 1 i lov om miljøvurdering den 30. september 2022.

Kontrakten indgår i DSB’s betingede og faseopdelte udbud, som MT Højgaard Danmark vandt i foråret 2021, jf. selskabsmeddelelse nr. 23/2021 fra 30. marts 2021. Udbuddet består af 3 faser:

Fase 0: Implementeringsfase med afholdelse af kick off-workshop

Fase 1: Samarbejdsfasen

Fase 2: Færdigprojekterings- og udførelsesfasen

I fase 1 har DSB, MOE Rådgivende Ingeniører, MT Højgaard Danmark og de øvrige parter i fællesskab fastlagt konstruktions- og udførelsesprincipper, og det har nu ført til indgåelse af kontrakten på totalentreprisen i fase 2.

Værkstedet i Næstved skal benyttes til reparation og vedligehold af DSB’s nyindkøbte ellokomotiver og togstammer samt eksisterende dobbeltdækkervogne. Værkstedet på 18.000 kvadratmeter får plads til 8 spor. Udførelsen starter i januar 2023, og byggeriet skal efter planen afleveres til DSB i sommeren 2025.

MT Højgaard Danmark er ved Godsbanen i København i gang med at opføre et lignende værksted med tilhørende infrastruktur til 641 mio. kr. Desuden har MT Højgaard Danmark vundet et faseopdelt, betinget udbud på nyopførelse af et værksted i Aarhus og ombygning af et eksisterende værksted i København, som også skal servicere DSB’s eltog. Begge projekter er lige nu i samarbejdsfasen.

”Vi glæder os over det tætte samarbejde med DSB og de øvrige parter i den første fase af projektet, som vi nu ser meget frem til at færdigprojektere og udføre i de kommende år. Det er en strategisk prioritet for MT Højgaard Danmark at indgå samarbejdsaftaler som denne, hvor den høje grad af åbenhed gør det muligt at skabe værdi for bygherren med det samme og nedbringe risikoen, fordi vi sidder med ved bordet, inden totalentreprisekontrakten underskrives. Beslutningsgrundlaget bliver meget præcist, når vi i fællesskab definerer konstruktions- og udførelsesprincipper med løsningsforslag fra arkitekt, rådgivere og entreprenører. Arbejdsformen giver en masse energi, og vi tror virkelig på den måde at gøre tingene på”, siger porteføljechef i MT Højgaard Danmark, Søren Sørensen.

Kontrakten ændrer ikke MT Højgaard Holdings udmeldte forventninger til 2022, men vil yde et væsentligt bidrag til koncernens langsigtede, bæredygtige udvikling i de kommende år.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernchef Henrik Mielke og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil