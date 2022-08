Nouvelle avancée dans la collaboration homme-robot : Han's Robot crée une nouvelle génération de robots collaboratifs intelligents

French German

SHENZHEN, Chine, 14 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wang Guangneng, directeur général de Han's Robot a déclaré que le travail répétitif, mécanique et ennuyeux nous prend tout notre temps au détriment de notre famille et de la vraie vie. Les robots collaboratifs ont été créés pour résoudre ce problème, permettant aux robots et aux travailleurs de faire équipe pour améliorer l'efficacité. Cependant, ce n'est que la première étape. Han's Robot développe des robots collaboratifs intelligents qui ne nécessitent pas de développement secondaire, que les utilisateurs peuvent acheter et utiliser en fonction de leurs besoins et de leurs budgets.

Han's Robot est une société investie et établie par Han Laser, le premier fournisseur mondial de solutions d'automatisation et de traitement laser industriel. Elle a attiré plus de 500 talents mondiaux de premier plan venus de 25 pays et régions. L'équipe de R&D de technologie de base a accumulé plus de dix ans d'expérience industrielle et appris à maîtriser les principales technologies des robots intelligents. Le produit présente les avantages d'une perception intelligente, d'une programmation à zéro code, d'un glissement nul lorsque l'alimentation est éteinte, etc. En outre, la précision de positionnement répété est de seulement ±0,02 mm, rendant le robot collaboratif plus intelligent, plus convivial et plus sûr.





À l'heure actuelle, Han's Robot a terminé un tour de financement de série B+ de près de 800 millions de RMB. Avec le soutien continu des investisseurs, les scénarios d'application de la société couvrent le chargement et le déchargement, la soudure, la palettisation et le broyage, etc., et sont largement appliqués dans les secteurs de la 3C, de l'usinage, de l'automobile, des soins de santé et autres. La société a mené une coopération approfondie avec des sociétés de classe mondiale telles que Hitachi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, etc.

Wang Guangneng, directeur général de Han's Robot, a déclaré qu'à l'avenir, la société continuerait d'accroître ses investissements dans la recherche et le développement. Han's Robot continuera de promouvoir l'application de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et la technologie de détection dans le domaine de la robotique et s'efforcera de bâtir une nouvelle génération de robots collaboratifs intelligents.

À propos de Han's Robot

Han's Robot est une entreprise nationale de haute technologie qui se consacre au développement, à la promotion et à l'application de robots intelligents dans l'industrie, la santé, la logistique, les services, etc.

