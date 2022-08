Expereo erwirbt Breeze Networks und baut damit seine SD-WAN/SASE-Praxis und -Präsenz auf dem britischen Markt weiter aus

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

AMSTERDAM, Aug. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der weltweit führende Anbieter von verwalteten Netzwerklösungen, Expereo, hat die Übernahme von Breeze Networks, einem Anbieter von verwalteten Dienstleistungen für SD-WAN/SASE-Technologien, angekündigt. Die Übernahme treibt den Wachstumskurs von Expereo voran, baut seine SD-WAN/SASE-Praxis weiter aus und baut auf seinem erweiterten Dienstleistungsangebot auf, um SD-WAN-Lösungen in großem Maßstab für Partner und multinationale Unternehmenskunden auf der ganzen Welt zu verwalten.



Diese jüngste Übernahme festigt das Bestreben von Expereo, seine verwalteten Netzwerklösungen durch eine erstklassige Beratungspraxis zu ergänzen, die Organisationen bei ihrer globalen Transformation zu softwaredefinierten und internetbasierten Netzwerken anleitet. Mit voller Unterstützung des Mehrheitseigners, Vitruvian Partners, und des Minderheitseigners, Apax Partners SAS, beabsichtigt Expereo, seine Übernahmestrategie fortzusetzen.

Breeze Networks ist ein Anbieter von verwalteten Dienstleistungen für cloudbasierte (SD-WAN) Netzwerkkonnektivität und Sicherheitslösungen für Unternehmen und Regierungsbehörden. Als innovativer und flexibler Netzwerkintegrator beschafft und verwaltet Breeze die besten SD-WAN-Netzwerk- und Sicherheitslösungen auf dem Markt.

Als Teil der Übernahme begrüßt Expereo Matthew Lea, CTO von Breeze Networks, als Technical Portfolio Lead. Sein Knowhow stärkt die Kompetenzen des technischen Teams von Expereo unter der Leitung des CTO Kristaps Petrovskis. Lea wird die Expansionspläne von Expereo für seine SD-WAN/SASE-Praxis vorantreiben und in seiner neuen Rolle bei Expereo die Präsenz des Unternehmens auf dem britischen Markt festigen.

„Diese Übernahme kommt zu einem hervorragenden Zeitpunkt, jetzt, da wir unsere SD-WAN-Services erweitern, um dem wachsenden Bedarf an flexiblen, kostengünstigen Cloud-Zugriffen und globalen Netzwerklösungen auf dem Markt gerecht zu werden. Mit unserer gemeinsamen Vision, die globale Konnektivität zu vereinfachen und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten, wird das Fachwissen des Expertenteams hinter Breeze Networks einen großen Beitrag leisten, wenn wir unsere Kräfte bündeln“, kommentiert Irwin Fouwels, CEO von Expereo.

„Nachdem wir kürzlich mit Expereo an einer globalen Implementierung für einen unserer Kunden gearbeitet haben, konnten wir aus erster Hand die gemeinsamen Werte beider Unternehmen und das Engagement für hervorragende Lieferung und Kundenservice miterleben. Wir freuen uns über den Beitritt zur Expereo-Familie und sind sicher, dass die globale Reichweite und der Umfang von Expereo für alle unsere Interessenvertreter von Vorteil sein werden", so George Cowan, Managing Director von Breeze Networks.

Mit der schnellen Einführung von cloudbasierten Anwendungen und SD-WAN-Technologien stehen internetbasierte WANs im Zentrum der Geschäftsmodelle multinationaler Unternehmen. Expereo ist bestrebt, die Beschaffung und Verwaltung solcher Netzwerklösungen zu vereinfachen und gleichzeitig ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu gewährleisten, um den Bedürfnissen seiner MSP-Partner und multinationalen Kunden gerecht zu werden.

Über Breeze Networks Ltd

Breeze Networks ist ein in Privatbesitz befindlicher britischer Anbieter von SD-WAN-basierten verwalteten Diensten in den Bereichen Netzwerk und Sicherheit. Das 2016 gegründete Unternehmen hat eine beträchtliche Anzahl von SD-WAN-basierten globalen und regionalen Netzwerken für Kunden sowohl im Privatsektor als auch für britische Regierungsbehörden entwickelt und bereitgestellt. Das Team von Breeze hat umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen mit erstklassigen SD-WAN/SASE-Produkten entwickelt, die es uns ermöglichen, unsere Kunden auf ihrem Weg zur Cloud-Transformation zu unterstützen.

Über Expereo

Expereo ist ein führender globaler Anbieter von verwalteten Netzwerklösungen, darunter Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Mit einer umfassenden globalen Reichweite ist Expereo der vertrauenswürdige Partner von 30 % der Fortune-500-Unternehmen. Es unterstützt Unternehmens- und Regierungsstandorte in mehr als 190 Ländern und hilft Kunden, die Produktivität zu steigern und ihre Netzwerke und Cloud-Dienste mit der Agilität, Flexibilität und dem Wert des Internets mit optimaler Netzwerkleistung zu stärken.

Expereo wurde im April 2021 von Vitruvian Partners übernommen. Das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an Expereo von der führenden europäischen Private-Equity-Firma Apax Partners SAS.