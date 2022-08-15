Expereo收购Breeze Networks，进一步加强其在英国市场上的SD-WAN/SASE业务和影响力

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阿姆斯特丹, Aug. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的托管网络解决方案提供商Expereo宣布收购SD-WAN/SASE技术的托管服务提供商Breeze Networks。此次收购推动了Expereo的增长轨迹，进一步增强了其SD-WAN/SASE业务，巩固其不断扩大的管理SD-WAN解决方案的服务范围，将其大规模扩展到全球合作伙伴和跨国企业客户。



这一最新收购巩固了Expereo以其世界级咨询业务补充托管网络解决方案的雄心，为组织向软件定义和基于互联网的全球化转型提供了指导。在多数投资者Vitruvian Partners和少数投资者Apax Partners SAS的全力支持下， Expereo计划继续其收购战略。

Breeze Networks是一家托管服务提供商，为企业和政府机构提供基于云的（SD-WAN）网络连接和安全解决方案。创新而灵活的网络集成商Breeze采购和管理市场上最好的SD-WAN网络和安全解决方案。

作为收购的一部分，Expereo欢迎Breeze Networks首席技术官Matthew Lea担任技术产品组合主管。他的专业知识将是对Expereo技术团队知识基础的重要补充，该团队由首席技术官Kristaps Petrovskis领导。在Expereo的新职务中，Lea将推动Expereo针对其SD-WAN/SASE业务的扩张计划，巩固公司在英国市场的影响力。

“在我们扩展SD-WAN服务以满足市场对敏捷、高性价比云接入和全球网络解决方案日益增长的需求之际，这次收购正值一个令人兴奋的时刻。凭借我们简化全球连接并提供世界级客户体验的共同愿景，Breeze Networks背后的专业团队的专业知识将为我们携手合作贡献巨大的价值，”Expereo首席执行官Irwin Fouwels表示。

“最近与Expereo合作为我们的客户之一进行了全球部署，我们亲眼见证了两家公司的共同价值观以及对卓越交付和客户服务的承诺。我们很高兴加入Expereo大家庭，并相信Expereo的全球覆盖范围和规模将为我们所有的利益相关方带来裨益，”Breeze Networks董事总经理George Cowan表示。

基于云的应用和软件定义广域网技术的快速采用使基于互联网的广域网成为跨国公司业务模式的中心。Expereo致力于简化此类网络解决方案的采购和管理，同时确保卓越的客户体验，以满足MSP合作伙伴和跨国客户的需求。

关于Breeze Networks Ltd

Breeze Networks是英国私营供应商，提供基于 SD-WAN的网络和安全管理服务。 公司成立于2016年，已为私营部门和英国政府机构的客户设计并部署了大量基于SD-WAN的全球和区域网络。Breeze团队已经积累了有关最佳SD-WAN/SASE产品的广泛知识和经验，使我们能够帮助客户完成云转型之旅。

关于Expereo

Expereo是领先的托管网络解决方案提供商，涉及领域包括全球互联网、SD-WAN/SASE以及增强型互联网。Expereo的业务覆盖全球，是财富500强企业中30%的公司所信赖的合作伙伴。它为超过190个国家的企业和政府网站提供技术支持，帮助客户提高生产力，并以互联网的敏捷性、灵活性和价值为其网络和云服务赋能，同时实现最佳网络性能。

Expereo于2021年4月被Vitruvian Partners收购。这家国际成长资本及控制股权收购企业从欧洲私募股权公司Apax Partners SAS手中收购了Expereo的多数股权。