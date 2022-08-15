Expereo 收購 Breeze Networks，進一步加強其 SD-WAN/SASE 在英國市場的實踐及影響力

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阿姆斯特丹, Aug. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的網絡託管解決方案供應商 Expereo 宣佈收購 SD-WAN/SASE 技術託管服務的供應商 Breeze Networks。是次收購將推動 Expereo 的增長軌跡，進一步提高其 SD-WAN/SASE 實踐，在其不斷擴大的服務範圍的基礎上，為全球合作夥伴與跨國企業客戶大規模地管理 SD-WAN 解決方案。



這項最新的收購鞏固了 Expereo 與世界一流的諮詢實踐來補充其網絡託管解決方案的抱負，為機構在全球向軟件定義和互聯網為本的網絡轉型上提供指導。在多數投資者 Vitruvian Partners 及少數投資者 Apax Partners SAS 的全力支持下，Expereo 打算繼續其收購策略。

Breeze Networks 是為企業和政府機構提供雲端 (SD-WAN) 網絡連接與保安解決方案的託管服務供應商。作為一家創新而靈活的網絡整合商、Breeze 採購併管理市場上最出色的 SD-WAN 網絡與保安解決方案。

作為收購的一部分，Expereo 迎來 Breeze Networks 的 Matthew Lea 擔任技術產品組合主管。他的專業知識將成為由技術總監 Kristaps Petrovskis 所領導的 Expereo 技術團隊中，其知識庫的重要輔助。Lea 在 Expereo 擔任新職務，的將推動 Expereo 的 SD-WAN/SASE 實踐的擴展計劃，鞏固公司在英國市場上的影響力。

Expereo 行政總裁 Irwin Fouwels 評論說：「這項收購正值於令人興奮的時刻因為我們正在擴展公司的 SD-WAN 服務，以滿足市場對敏捷、經濟高效的雲端存取及全球網絡解決方案日益增長的需求。藉著我們共同的願景，以簡化全球連接和提供世界一流的客戶體驗，Breeze Networks 背後的專業團隊的專業知識將為我們的合作貢獻莫大的價值。」

Breeze Networks 董事總經理 George Cowan 說：「最近與 Expereo 合作為一位客戶進行全球部署，我們親眼目睹雙方的共同價值觀以及對提供卓越交付和客戶服務的承諾。我們很高興加入 Expereo 這大家庭，並確信定 Expereo 的全球影響力及規模將為我們所有利益相關者帶來效益。

迅速採用雲端應用程式和 SD-WAN 技術的大趨勢，使以互聯網為本的 WAN 成為跨國公司業務模式的核心。Expereo 致力簡化這類網絡解決方案的採購和管理程序，同時確保提供卓越的客戶體驗，以滿足其託管服務供應商合作夥伴和跨國客戶的需求。

關於 Breeze Networks Ltd

Breeze Networks 是一家位於英國的私營供應商，提供以 SD-WAN 為本的網絡及保安託管服務。該公司成立於 2016 年，已私營部門和英國政府機構的客戶設計並部署了大量以 SD-WAN 為本的全球和區域網絡。Breeze 團隊開發了最佳 SD-WAN/SASE 產品的豐富知識和經驗，讓我們能夠幫助客戶進行雲端轉型程序。

關於 Expereo

Expereo 是全球領先的網絡託管解決方案提供商，包括全球互聯網、SD-WAN/SASE 及加強型互聯網。Expereo 在全球擁有廣泛的影響力，是 30% 的財富 500 強公司值得信賴的合作夥伴。它為 190 多個國家／地區的企業和政府網站提供支援，透過互聯網的敏捷性、靈活性和價值以及最佳的網絡性能，協助客戶提高生產力，並加強他們的網絡及雲端服務。

Expereo 於 2021 年 4 月被 Vitruvian Partners 收購。該國際成長資本及收購公司從領先的歐洲私募股權公司 Apax Partners SAS 手中，收購了 Expereo 的多數股權。