Kalmar ja Tropical Shipping vahvistavat pitkäaikaista suhdettaan uudella konttilukkien tilauksella

Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt sopimuksen amerikkalaisen rahti- ja logistiikkaoperaattorin Tropical Shippingin kanssa kolmen Kalmarin diesel-sähköisen konttilukin toimittamisesta. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään, ja kaikkien yksiköiden toimitusten on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.



Tropical Shipping kuuluu Saltchuk-yritysperheeseen, ja se on johtava laadukkaiden ja oikea-aikaisten kuljetusratkaisujen valmistaja. Yrityksellä on huippuluokan tilat Pohjois-Amerikan merenrantasatamissa, joista se toimittaa rahtia Karibialle, Bahamalle ja Yhdysvaltojen Neitsytsaarille. Tropical Shipping käyttää laajasti Kalmarin kalustoa, mukaan lukien konttilukit, konttikurottajat ja terminaalitraktorit.



Kalmar-konttilukin voimanlähteenä on diesel-sähköinen voimansiirto, ja se tarjoaa korkean suorituskyvyn, erinomaisen polttoainetehokkuuden ja alhaisen melutason. Lisäksi se täyttää uusimmat pakokaasupäästömääräykset.



Yksi uusista konttilukkeista on erityisleveä laite, joka on räätälöity rautatieliikenteen tarpeisiin. Vuonna 2020 Palm Beachin satama sai liittovaltion satamainfrastruktuurin kehittämisapurahaa intermodaalisen kapasiteetin parantamiseksi. Tämän Kalmarin konttilukin avulla Tropicalin raideliikenteen kapasiteetti pystytään kaksinkertaistamaan.



Tim DiPietropolo, johtaja, NVOCC & Global Logistics, Tropical Shipping: "Kalmarin tukitiimi konttilukeille on toiminut erinomaisesti alusta alkaen, ja arvostamme heidän jatkuvaa kumppanuuttaan paikallisen tiimimme kanssa. Uusilla diesel-sähköisillä konttilukeilla on tärkeä rooli auttaa meitä vähentämään sekä polttoaine- että ylläpitokustannuksia ja samalla vähentämään terminaalimme CO2-päästöjä."



Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmar Automation Solutions, Amerikka: "Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme jatkaa läheistä yhteistyötämme Tropical Shippingin kanssa, joka luottaa Kalmarin laitteisiin pitääkseen päivittäisen toimintansa sujuvana, turvallisena ja tehokkaana. Odotamme innolla, että voimme jatkossakin tukea heitä laitteiden uusimisessa ja kehittää arvokasta kumppanuuttamme.





Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmar Americas tel. +1 919 949 1192, troy.thompson@kalmarglobal.com



Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com

