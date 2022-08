Selskabsmeddelelse nr. 15/2022

cBrain indgår ny aftale med Arbejdstilsynet





København, 15. august 2022





Arbejdstilsynet er i gang med en ambitiøs og omfattende modernisering af styrelsens systemlandskab.

cBrain glæder sig derfor over at kunne meddele, at Arbejdstilsynet har indgået aftale med cBrain om leverance af F2 som digital platform til brug for bl.a. elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) og ledelsesbetjening i styrelsen.

cBrain adskiller sig fra mange andre leverandører på markedet ved, med F2, at tilbyde standardsoftware som erstatning for skræddersyede løsninger. Standardsoftware giver kunderne markante fordele, både i relation til funktionalitet, leveringshastighed, omkostninger og kvalitet.

F2 blev oprindelig designet og bygget i tæt samarbejde med en række ministerielle departementer. Det var også her, at cBrain fik sit første gennembrud i den offentlige sektor, og i dag anvender 17 ud af 21 danske departementer F2.

Parallelt med en løbende udvidelse af standardfunktionerne i F2 har stadig flere styrelser også besluttet at indføre F2. Senest kunne cBrain i maj annoncere, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen havde valgt F2 som ny digital platform hos styrelsen.

Den danske referenceposition, hvor mere end 75 offentlige myndigheder i dag anvender F2, er et grundelement i cBrains internationale vækstplan. Den nye aftale med Arbejdstilsynet er derfor vigtig for cBrain, fordi fortsat fremgang på det danske marked underbygger cBrains videre succes, både i Danmark og internationalt.





