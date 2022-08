English Finnish





























QPR Software Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta





















QPR Software Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus (”Hallitus”) on 15.8.2022 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön lanseeraavan uuden optio-ohjelman, jonka perusteella Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä ”Konserni”) avainhenkilöt voivat saada Yhtiön osakkeisiin (”Osake” tai ”Osakkeet”) oikeuttavia optio-oikeuksia (”Optio-oikeus” tai ”Optio-oikeudet”).

Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työskentelyyn omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitoutetaan avainhenkilöitä Konserniin työnantajana.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 489 542 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 489 542 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa Osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijälle uusia vai Yhtiön hallussa olevia Osakkeita. Kaikki 489 542 Optio-oikeutta merkitään tunnuksella 2022.

Liikkeeseen laskettavien Optio-oikeuksien perusteella merkittävät Osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 2,89 prosenttia yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä mahdollisten Osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia Osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien Osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 489 542 Osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia Osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien Osakkeiden merkintähinta on Yhtiön Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään senttiin, Yhtiön H1/2022 osavuosikatsauksen julkistamispäivää seuraavana kahtenakymmenenä (20) kaupankäyntipäivänä. Jos osingon irtoamispäivä osuu merkintähinnan määräytymisjaksolle, lisätään kyseinen osinko osingon irtoamispäivästä alkaen tehtyjen osakekauppojen kauppahintoihin vaihdolla painotettua keskikurssia laskettaessa. Vastaavasti menetellään, jos Yhtiö jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jakaa osakepääomaa osakkeenomistajille merkintähinnan määräytymisjaksolla. Optio-oikeuden perusteella merkittävän Osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tämän tiedotteen liitteenä olevissa Optio-oikeuksien ehdoissa kuvatuissa tapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

Optio-oikeuksilla merkittävien Osakkeiden merkintäaika on 15.6.2025—31.5.2027.

Todettiin, että yhden Optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on noin 0,22 euroa ja kaikkien Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 107 700 euroa. Yhden Optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black-Scholes -mallilla ottaen huomioon yhden Optio-oikeuden perusteella merkittävän Osakkeen oletettu merkintähinta 0,88 euroa (osakkeen päätöskurssi 12.8.2022) ja seuraavin lisäoletuksin: Osakekurssi 0,88 euroa, riskitön korko 0,88 prosenttia, Optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,8 vuotta ja volatiliteetti noin 27 prosenttia.

Optio-oikeuksien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla Yhtiön verkkosivuilla: https://www.qpr.com/fi/yritys/sijoittajat.

QPR Software Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Jussi Vasama

Toimitusjohtaja

Puh. +358 50 380 9893

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.com

