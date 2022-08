Sparinvest SICAV ophæver suspension af handel med alle afdelinger

Randers, Aug. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.

Der er tale om følgende afdelinger:

SSIBDKKR Sparinvest SICAV Balance DKK R LU0673458609 SSIBAEURR Sparinvest SICAV Balance EUR R LU0650088072 SSIGEHYEURR Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR R LU1735613934 SSIGEHYDKKRH Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield DKK R H LU1735614155 SSIEMBEURR Sparinvest SICAV Emerging Markets Bonds EUR R LU1735614239 SSIEEURR Sparinvest SICAV Equitas EUR R LU0362354549 SSIEGVEURR Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R LU0362355355 SSIEUVEURR Sparinvest SICAV European Value EUR R LU0264920413 SSIGVEURR Sparinvest SICAV Global Value EUR R LU0138501191 SSIGLIGEURR Sparinvest SICAV Global Investment Grade EUR R LU0264925727 SSILDBDKKR Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 SSIPDKKR Sparinvest SICAV Procedo DKK R LU0686499277 SSIPEURR Sparinvest SICAV Procedo EUR R LU0139792278 SSISDKKR Sparinvest SICAV Securus DKK R LU0686498972 SSISEURR Sparinvest SICAV Securus EUR R LU0139791205 SSIGCBEURR Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR R LU1438960566

Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426

Med venlig hilsen



Dirk Schulze