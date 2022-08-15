Aurora IP 開啟流入南定省的外國直接投資

越南河內, Aug. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近年，南定市作為越南紡織業的搖籃，正在成為北方工業重點省份之一，為越南的外國投資流量作出重大貢獻。計劃投資部最新統計數據顯示，其金額在 2022 年上半年達到 140 億美元以上。



作為該國努力吸引更多外資的一環，南定省最近作出許多同步和有效的決定，為外國投資者創造有利的營商環境。2021 年，全省頒發新的投資登記證，調整增資或 75 個項目，總註冊資本近 31 億美元和 6,200 萬美元 。

一系列已投產和在建的大型項目證明這積極成果，例如 Bao Minh 紡織廠項目（8,000 萬美元）、My Thuan Industrial（7,150 萬美元）、Nam Dinh I BOT 火力發電廠（20 億美元）等。

在位於該省的項目中，由越南領先的房地產開發商 Cat Tuong Group 開發的 Aurora IP 有助釋放外國投資資本流入該省。

僅 2020 年，Aurora IP 就吸引了兩個總投資 2.1 億美元的大型項目。這些項目包括 TOPT Textile Ltd 和 Jehong Textile Vietnam，預計將於 2023 年投入營運，並將僱用 3,000 名員工。

Aurora 以綠色、清潔、可持續發展的工業園區和均衡的工業生態社區為導向，是越南為數不多符合資格容納織物染色設施的工業園區之一。其基礎設施與國家最大的供水系統、廢水系統和其他複雜社會基礎設施的發展同時設計。

由於紡織業會帶來負面的環境影響，特別是水污染，Aurora 的廢水處理系統設計精良，每天可處理高達 110,000 立方米的大容量，它採用先進的同步技術分為模組，可確保所有投資者的廢水在排放到自然環境之前妥善接收和處理。

Aurora IP 是越南北部最具吸引力的工業地產項目之一。專家認為，綠色生產將是綠色增長策略的必然趨勢。

Aurora IP 等項目的初步成功，為全省制定 2022 年目標：地區國內生產總值 (GRDP) 增長 8.5%-9.5% 奠定基礎。

Cat Tuong Group 主席兼行政總裁 Tran Quoc Viet 表示：「Cat Tuong Group 了解，Aurora IP 的發展將積極促進該省在吸引外資方面的整體發展。Aurora IP 一直致力成為投資目的地，提供最佳服務、公用事業和備有為可持續發展服裝和紡織業而設的模範工業園區，尤其是整個製造業。」

電郵： info@auroraip.vn