Casino777.nl gaat in zee met Wazdan

AMSTERDAM, Aug. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casino777.nl - Nederland's favoriete online casino - introduceert de innovatieve spelaanbieder Wazdan aan haar trouwe spelers.



Casino777.nl is een toonaangevend iGaming platform dat titels aanbiedt van een aantal van de meest bekende en unieke spelaanbieders ter wereld. Door zich constant aan te passen aan de alsmaar veranderende trends, prijkt Casino777.nl aan de top van de online casino wereld.

Wazdan, één van de organisaties waarmee Casino777.nl een samenwerkingsverband is aangegaan, heeft een enorme collectie meeslepende, eigenzinnige en prachtig ontworpen titels.

Wazdan is opgericht in 2010 en bereikte al gauw de top van de iGaming dankzij hun aandacht voor detail. Ze hebben indrukwekkende titels gecreëerd zoals Larry the Leprechaun, Great Book of Magic Deluxe en Sizzling 777 Deluxe. Deze - en vele andere – spellen zullen zeker de aandacht trekken van onze gepassioneerde spelers die altijd op zoek zijn naar iets nieuws.

Jean-Christophe Choffray, Head of Gaming bij Casino777.nl, zei: "Het is altijd ons belangrijkste doel geweest om onze spelers een uitgebreide selectie van cutting-edge games te bieden".

"We zijn ontzettend enthousiast om Wazdan te verwelkomen, en we zijn ervan overtuigd dat hun games de klantervaring bij Casino777.nl alleen maar zal verbeteren. Ze zijn één van de meest vooruitstrevende aanbieders van online games ter wereld, en we kijken er naar uit om een goede relatie met hen op te bouwen".

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pr@casino777.nl

Over Casino777.nl

Casino777.nl is het Nederlandse online casino van een van de eerste offline casino’s ter wereld, het Belgische Casino de Spa. Casino777.nl heeft begin 2022 een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit ontvangen.



Sinds het zijn deuren opende voor Nederlandse online spelers heeft Casino777.nl een sterke positie verworven in de online kansspelmarkt van het land door het aanbieden van een breed scala aan gokkasten van top aanbieders als Stakelogic en Pragmatic, klassieke tafelspellen, en een eigen online casinostudio die wordt gerunt in samenwerking met Evolution.