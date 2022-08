KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.8.2022 klo 15.30

PUOLUSTUSVOIMAT TILAA 2,7 MILJOONALLA EUROLLA KESLAN MONITOIMIPERÄVAUNUJA

Keslan monitoimiperävaunujen kehitystyö Puolustusvoimille käynnistyi vuonna 2017 tavoitteena kehittää monipuolinen ratkaisu pioneeriaselajin tarpeisiin. Kehitetty ratkaisu - traktorikäyttöinen maastokelpoinen monitoimiperävaunu ja ulottuva kuormain lisälaitteineen - nopeuttaa pioneerien erilaisten tehtävien suorittamista. Kesla toimitti vuoden 2021 elokuussa ensimmäisen erän monitoimiperävaunuja lisälaitteineen Puolustusvoimille, joka on testannut vaunujen käyttöä kuluneen vuoden aikana.

Tänään saatu tilaus nostaa Keslan Puolustusvoimiin liittyvän tilauskannan noin 3,4 miljoonaan euroon yhdessä jo alkuvuonna sovitun toimituksen kanssa. Lisäksi Kesla käy neuvotteluja varaosatoimituksesta kyseisille tuotteille.

Toimitukset ajoittuvat lähes kokonaan kuluvalle tilikaudelle. Monitoimiperävaunujen vuoden alussa tilattu tilauserä toimitetaan vuoden kolmannella kvartaalilla. Nyt saatu lisätilaus toimitetaan pääosin vuoden viimeisellä kvartaalilla ja osittain ensi vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana.

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 45,5 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 65 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.