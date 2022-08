Rush Factory Oyj

15.08.2022 klo 16.00

Yhtiötiedote





Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2022

Rush Factory Oyj:n (”yhtiö”) optio-ohjelman 2020 nojalla on merkitty yhteensä 7 300 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Osakkeiden merkintähinta, yhteensä 10 877,00 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 1.7.2022. Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on nyt 2 360 798 osaketta. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 15.8.2022 alkaen.

Optio-ohjelmien lisätiedot ovat nähtävissä yhtiön 25.11.2020 julkaisemassa tiedotteessa, jonka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla rushfactory.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.