Goodfood bonifie son offre de service de livraison sur demande à Montréal en y ajoutant bières et vins locaux

English French

MONTRÉAL et TORONTO, 15 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD) facilite encore plus l'heure des repas en élargissant son offre de service de livraison sur demande à Montréal pour y inclure la bière et le vin des brasseries locales et des établissements vinicoles du Québec.



La nouvelle offre a été lancée au premier centre de distribution de Montréal et sera disponible pour d'autres quartiers dans les semaines à venir. Les résidents de Montréal pourront profiter d'une sélection de bières et de vins frais pour accompagner les repas préparés par des chefs et les produits inspirants que Goodfood propose déjà.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients montréalais des bières et des vins uniques et locaux de producteurs réputés grâce à notre service pratique sur demande. Nous comprenons qu'il n'y a pas toujours le temps de se précipiter au magasin ou de payer des frais de livraison élevés. C'est pourquoi nous avons conçu notre service de livraison pour qu'il soit rapide et abordable », déclare Jonathan Ferrari, chef de la direction de Goodfood. « Nous voulons également soutenir nos entreprises et communautés locales grâce à ces partenariats et leur offrir une nouvelle opportunité de toucher plus de clients. »

Ces producteurs locaux favoris sont les suivants :

Vignoble de l'Orpailleur

Léon Courville Vigneron

Vignoble de Pomone

Dieu du Ciel!

Microbrasserie Boréale

Microbrasserie Le Castor

Microbrasserie 4 Origines

Microbrasserie Glutenberg

Brasserie & Distillerie Oshlag

Goodfood proposera également des bières de marques commerciales mondiales, telles que :

Labatt

Molson

Sleeman

Avec le service sur demande de GoodFood, les clients peuvent se faire livrer leurs produits d'épicerie, leurs boîtes-repas, leur bière et leur vin directement à leur porte en 30 minutes seulement, sept jours sur sept entre 11 heures et 22 heures, sans achat minimum ni abonnement.

La bière et le vin arrivent froids à la porte afin que les consommateurs puissent les déguster immédiatement. De nouveaux produits seront ajoutés à la rotation régulièrement. Restez à l'affût des nouveaux produits frais!

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, livrant des solutions de repas et des produits d’épicerie frais facilitant pour ses membres à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux repas à la maison chaque jour. La vision de Goodfood est d’être dans toutes les cuisines, tous les jours, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en quelques minutes. Les membres de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à sa technologie et à son infrastructure d’approvisionnement de classe mondiale reliée directement au consommateur qui élimine le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Pour plus de renseignements :