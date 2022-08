MEDDELELSE NR. 227

Ansættelse af ny CFO

ChemoMetec har ansat Niels Høy Nielsen som ny CFO med tiltrædelse senest den 1. november 2022, hvor han indtræder i selskabets direktion.

Niels Høy Nielsen har mange års bred erfaring inden for finans, produktion og M&A fra både farmaindustrien, konsulentbranchen og den finansielle sektor. Han kommer fra en stilling som CFO i det danske datterselskab til den engelsk-amerikanske medtech virksomhed ConvaTec, der er noteret på London Stock Exchange. Forinden havde han i en årrække flere ledende positioner i den danske virksomhed LEO Pharma.

Ledelsen i ChemoMetec ser frem til at byde Niels velkommen til ChemoMetec. Niels’ stærke finansielle kompetencer kombineret med hans erfaring inden for en række øvrige områder i internationale virksomheder vil give et vigtigt bidrag til at understøtte den positive udvikling, som ChemoMetec har opnået over de seneste år.

















Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S

Telefon: (+45) 4813 1020





Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com

