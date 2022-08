ePac Flexible Packaging annonce une expansion mondiale

French German Polish

AUSTIN, Texas, 16 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ePac Flexible Packaging, leader de l'industrie de l'emballage souple offrant des commandes rapides et des tirages courts ou moyens, a annoncé vouloir accélérer sa croissance afin de devenir une entreprise mondiale au cours des 18 prochains mois. Onze nouveaux sites de vente et de fabrication seront mis en place dans les régions suivantes : en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord, portant la présence d'ePac à 36 sites.



En Europe, une deuxième usine viendra compléter la première dans chacun des pays suivants : Royaume-Uni, France et Pologne. En Autriche, ePac Innsbruck ouvrira ses portes au cours du quatrième trimestre de 2022 et sera accompagné d'un ou de plusieurs nouveaux sites pour desservir les Pays-Bas, le Royaume-Uni et Les pays scandinaves.

Dans la région Asie-Pacifique, des usines secondaires seront établies en Indonésie et en Australie, et une nouvelle activité verra le jour en Malaisie. L'entreprise prévoit également de mettre en place un service général d'assistance technique basé en Asie afin de gérer toutes les opérations de la région.

Dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord, ePac West Africa au Ghana ouvrira au quatrième trimestre de cette année, tandis que les évaluations pour d'éventuels nouveaux sites au Kenya et en Turquie sont en cours.

Enfin, en Amérique du Nord, l'ouverture d'ePac Montréal, annoncée précédemment, est prévue pour début 2023 et trois usines supplémentaires devraient voir le jour aux États-Unis.

Créée en 2016, ePac s'appuie sur un modèle économique révolutionnaire qui comprend : 1) une plateforme entièrement numérique et presque entièrement automatisée, 2) un engagement fort envers les régions au sein desquelles nos usines sont construites et 3) une implication ciblée autour des petites et moyennes entreprises afin qu'elles soient compétitives et se développent. Étant donné que l'entreprise a étendu son vaste réseau d'installations et sa couverture géographique, elle a permis la mise en place rapide de nouvelles usines et a pu répartir les projets conséquents au sein de plusieurs usines.

La plateforme d'ePac est capable de répondre à toutes les demandes sans exception, des petites aux grandes séries.

Selon Jack Knott, PDG d'ePac : « Pour gérer notre croissance et nos opérations, notre entreprise va changer pour passer d'ePac Holdings à ePac Global avec une infrastructure permettant d'optimiser les connaissances et la croissance du marché dans chaque pays où nous sommes présents. »

À propos d'ePac Flexible Packaging

Fondée en 2016 avec pour mission d'aider les petites et moyennes entreprises à se développer et à rester compétitives avec de plus grandes marques, ePac possède 25 sites aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. ePac est 100% numérique et s'appuie sur les dernières technologies en matière d'impression numérique et de gestion de la qualité.

Les technologies de flux de travail, permettant une mise sur le marché rapide et des commandes minimales peu élevées. ePac offre toute une gamme de films durables, tandis que sa plateforme de technologie d'impression est neutre en carbone et respectueuse de l'environnement. En outre, l'entreprise permet de véritables commandes à la demande, aidant ainsi les marques à réduire leurs stocks et l'obsolescence.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ePacFlexibles .

Contacts médias :

Carl Joachim

Directeur général du marketing

cjoachim@epacflexibles.com

+1 561-573-7992