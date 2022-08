スティービー®賞、第19回年次国際ビジネス大賞®の世界各国の受賞者を発表

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界で唯一の包括的な国際ビジネス賞プログラムである 第19回年次国際ビジネス大賞 (International Business Awards®) において、高い実績を上げる世界各地の企業・団体や経営者がスティービー®賞 (Stevie® Award) のゴールド、シルバー、ブロンズの各賞に選出された。



受賞者は、67ヵ国の企業や団体から提出された3,700を超える推薦の中から選ばれた。

2022年度スティービー賞ゴールド、シルバー、ブロンズのカテゴリー別の受賞者一覧は、 www.StevieAwards.com/IBA に掲載されている。

世界中の300人以上の経営者が 11の審査員団 に加わり、スティービー賞受賞者を決定した。

ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞の最多受賞者は、トルコのイスタンブールのHALKBANKで32位。スティービー賞の他の複数受賞者には、IBM Corporation (21)、LLYC (20)、Deutsche Post DHL (19)、Abu Dhabi Ports Group (17)、Viettel Group (17)、OPET (15)、Telkom Indonesia (13)、 ZER (13)、Ayala Land Inc. (12)、Ooredoo (12)、Globe Telecom (10)、PJ Lhuillier, Inc (PJLI) (10)、Enerjisa Enerji (9)、Wolters Kluwer (9)、Strategic Public Relations Group (8)、pH7 Communications (8)、Tata Consultancy Services Inc. (8)、Adfactors PR (8)、Jeunesse Global (7)、Bank of Montreal, (6)、Canadian Tire Corporation (6)、HeyMo The Experience Design Company (6)、Octopus Energy (6)、Sleepm Global Inc. (6)、VUMI Group (6)、および VNPT VinaPhone Corporation (6)。

米国ニューヨーク州アーモンクに本社を置く多国籍テクノロジー企業であるIBMは、このコンテストで他のどの組織よりも多く、9つのゴールドスティービー賞を受賞した。

世界中のあらゆる企業や団体が国際ビジネス大賞 (IBA) に参加する資格があり、経営、マーケティング、広報、カスタマーサービス、人事、新製品とサービス、テクノロジー、Webサイト、アプリ、イベントなどの功績において、幅広いカテゴリーにエントリーできる。

この賞は、2022年10月15日に英国ロンドンで開催されるガライベントで授与される。

スティービー賞について

スティービー賞 (Stevie Awards) は、「アジア・パシフィック・スティービー賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー・中東および北アフリカ賞(Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際ビジネス大賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。



マーケティング連絡先

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

