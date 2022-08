Stevie® Awards ประกาศผู้ได้รับรางวัล Annual International Business Awards® ครั้งที่ 19 จากทั่วโลก

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เมืองแฟร์แฟกซ์ รัฐเวอร์จิเนีย วันที่, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- องค์กรและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากทั่วโลกได้รับการยอมรับในฐานะผู้ได้รับรางวัล Stevie® Awards ระดับ Gold, Silver และ Bronze ในงานประกาศรางวัล Annual International Business Awards® ครั้งที่ 19 โปรแกรมมอบรางวัลทางธุรกิจที่ครอบคลุมระดับนานาชาติหนึ่งเดียวของโลก



ผู้ชนะถูกเลือกมาจากการเสนอชื่อมากกว่า 3,700 ชื่อที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ จาก 67 ประเทศ

สามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Gold, Silver และ Bronze จาก Stevie Award 2022 ทั้งหมดแยกตามหมวดหมู่ได้ที่ www.StevieAwards.com/IBA .

ผู้บริหารมากกว่า 300 คนจากทั่วโลกได้มีส่วนร่วมเป็น 11 คณะผู้ตัดสิน เพื่อตัดสินผู้ที่จะได้รับรางวัล Stevie

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards ระดับ Gold, Silver และ Bronze ชั้นนำได้แก่ HALKBANK จากเมืองอิสตันบูล ตุรกี ซึ่งได้รับรางวัลมาแล้ว 32 ครั้ง ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards รายอื่นๆ เป็นจำนวนหลายครั้ง ได้แก่ IBM Corporation (21 ครั้ง), LLYC (20 ครั้ง), Deutsche Post DHL (19 ครั้ง), Abu Dhabi Ports Group (17 ครั้ง), Viettel Group (17 ครั้ง), OPET (15 ครั้ง), Telkom Indonesia (13 ครั้ง), ZER (13 ครั้ง), Ayala Land Inc. (12 ครั้ง), Ooredoo (12 ครั้ง), Globe Telecom (10 ครั้ง), PJ Lhuillier, Inc (PJLI) (10 ครั้ง), Enerjisa Enerji (9 ครั้ง), Wolters Kluwer (9 ครั้ง), Strategic Public Relations Group (8 ครั้ง), pH7 Communications (8 ครั้ง), Tata Consultancy Services Inc. (8 ครั้ง), Adfactors PR (8 ครั้ง), Jeunesse Global (7 ครั้ง), Bank of Montreal, (6 ครั้ง), Canadian Tire Corporation (6 ครั้ง), HeyMo The Experience Design Company (6 ครั้ง), Octopus Energy (6 ครั้ง), Sleepm Global Inc. (6 ครั้ง), VUMI Group (6 ครั้ง) และ VNPT VinaPhone Corporation (6 ครั้ง)

IBM บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองอาร์มังค์ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัล Stevie Awards ระดับ Gold 9 ครั้ง ซึ่งมากกว่าบริษัทคู่แข่งรายอื่น

ทุกองค์กรทั่วโลกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน IBA และสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันในหมวดหมู่ความสำเร็จต่างๆ ในด้านการจัดการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริการลูกค้า ทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เทคโนโลยี เว็บไซต์ แอป กิจกรรม และอื่นๆ

จะมีการมอบรางวัลในงานกาล่าที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2022

เกี่ยวกับ Stevie Awards

Stevie Awardsจัดขึ้นทั้งหมด 8 โปรแกรม โดยมีรางวัล Asia-Pacific Stevie Awards, รางวัล German Stevie Awards, รางวัล Stevie Awards ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ, รางวัล American Business Awards®, รางวัล International Business Awards®, รางวัล Stevie Awards สำหรับนายจ้างดีเด่น, รางวัล Stevie Awards สำหรับสตรีผู้ประกอบธุรกิจ และรางวัล Stevie Awards สำหรับการขายและบริการลูกค้า การแข่งขัน Stevie Awards ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 12,000 รายการในแต่ละปีจากองค์กรทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ นับเป็นเกียรติแก่องค์กรทุกประเภทและขนาดรวมถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลักองค์กรนั้นด้วย ซึ่งรางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งผลงานอันโดดเด่นในที่ทำงานจากทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ http://www.StevieAwards.com .



