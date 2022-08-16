Stevie®大奖赛宣布第19届International Business Awards®全球年度大奖赛得主

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

弗吉尼亚州费尔法克斯, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界上唯一的国际综合企业奖励计划 International Business Awards® 在第19届年度大会上，向世界各地成就卓著的组织和高管Stevie®大奖得主颁发金奖、银奖和铜奖。



获奖者从67个国家和地区的组织提交的3700多个提名中遴选而出。

按类别列出的所有2022年Stevie大奖金奖、银奖和铜奖得主的完整名单可在以下网站获取： www.StevieAwards.com/IBA 。

全球超过300名高管组成 11个评审团 来选出Stevie大奖得主。

Stevie大奖金奖、银奖和铜奖的最大赢家是土耳其伊斯坦布尔的HALKBANK ，共斩获32个奖项。其他多项Stevie Awards的得主包括IBM Corporation（21个奖项）、LLYC（20个奖项）、Deutsche Post DHL（19个奖项）、Abu Dhabi Ports Group（17个奖项）、Viettel Group（17个奖项）、OPET（15个奖项）、Telkom Indonesia（13个奖项）、ZER（13个奖项）、Ayala Land Inc.（12个奖项）、Ooredoo（12个奖项）、Globe Telecom（10个奖项）、PJ Lhuillier, Inc（PJLI）（10个奖项）、Enerjisa Enerji（9个奖项）、Wolters Kluwer（9个奖项）、Strategic Public Relations Group（8个奖项）、pH7 Communications（8个奖项）、Tata Consultancy Services Inc.（8个奖项）、Adfactors PR（8个奖项）、Jeunesse Global（7个奖项）、Bank of Montreal（6个奖项）、Canadian Tire Corporation（6个奖项）、HeyMo The Experience Design Company（6个奖项）、Octopus Energy（6个奖项）、Sleepm Global Inc.（6个奖项）、VUMI Group（6个奖项）和VNPT VinaPhone Corporation（6个奖项）。

总部位于美国纽约州阿尔蒙克的跨国技术公司IBM摘得九项Stevie大奖金奖，数量超过参与金奖竞逐的任何其他组织。

世界各地的所有组织都有资格竞逐IBA大奖，可以针对管理、市场营销、公共关系、客户服务、人力资源、新产品和服务、技术、网站、应用和活动等方面的杰出成就，提交各种类别的提名。

颁奖典礼将于2022年10月15日在英国伦敦的一场盛大活动中举行。

关于Stevie®大奖

Stevie大奖包括以下八大奖项：亚太地区Stevie奖、德国Stevie奖、中东和北非Stevie奖、American Business Awards®（美国商务奖）、International Business Awards®（国际商务奖）、Stevie奖“杰出雇主奖”、Stevie奖“女企业家”奖、Stevie奖“销售和客户服务奖”。Stevie大奖赛每年收到来自70多个国家和地区各组织的1.2万多个参赛项目。Stevie奖表彰全球工作场所中的杰出成就，褒奖各种类型和规模的组织及其背后的人员。如需了解有关Stevie大奖赛的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。



营销联系人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bea1d991-4f7d-41b6-bce7-4ba3619ac4ab/zh-Hans