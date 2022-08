Stevie® 獎項宣佈來自全球各地的第 19 屆年度國際商業獎項的獲獎者

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

維珍尼亞州費爾法克斯, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界各地的高成就組織和高管在 第 19 屆國際商業大獎® 中被認定為金、銀、銅 Stevie® 獎得獎者。這個一個世界範圍內的國際性、全方位商業獎勵計劃。



獲獎者來自 67 個國家/地區超過 3,700 項提名。

如欲查看所有 2022 年金、銀和銅獎 Stevie 獎得獎者的完整列表,請瀏覽以下網址 www.StevieAwards.com/IBA 。

全球有超過 300 名高管參加 11 位陪審員 確定今年的 Stevie 得獎者。

獲得最多金、銀、銅 Stevie 獎得獎者的組織是位於土耳其伊斯坦堡的 HALKBANK,共 32 項。其他獲得多個 Stevie 獎得獎者的組織包括:IBM Corporation (21 項)、LLYC (20 項)、Deutsche Post DHL (19 項)、Abu Dhabi Ports Group (17 項)、Viettel Group (17 項)、OPET (15 項)、Telkom Indonesia (13 項)、ZER (13 項)、Ayala Land Inc. (12 項)、Ooredoo (12 項)、Globe Telecom (10 項)、PJ Lhuillier、Inc (PJLI) (10 項)、Enerjisa Enerji (9 項)、Wolters Kluwer (9 項)、Strategic Public Relations Group (8 項)、pH7 Communications (8 項)、Tata Consultancy Services Inc. (8 項)、Adfactors PR (8 項)、Jeunesse Global (7 項)、Bank of Montreal (6 項)、Canadian Tire Corporation (6 項)、HeyMo The Experience Design Company (6 項)、Octopus Energy (6 項)、Sleepm Global Inc. (6 項)、VUMI Group (6 項) 和 VNPT VinaPhone Corporation (6 項)。

IBM 是一家總部位於美國紐約阿蒙的跨國科技公司,贏得了九項 Stevie 金獎,超過其他競爭對手組織。

全球所有機構均有資格參加國際商業獎項,並可提交各種類別的提名,包括管理獎、營銷獎、公共關係獎、客戶服務獎、人力資源獎、新產品和服務獎、技術獎、網站獎、應用程式和活動等。

頒獎典禮將於 2022 年 10 月 15 日在英國倫敦舉行。

關於 the Stevie® Awards

Stevie 獎項授予八項計劃:亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、中東及北非 Stevie 獎、美國商業獎®、國際商業獎®、優良僱主 Stevie 獎、商業女性 Stevie 獎、銷售與客戶服務 Stevie 獎。Stevie Awards 比賽每年從 70 多個國家/地區的組織獲得超過 12,000 項參賽提名。Stevies 表揚各種類型和規模的機構及其背後的人們,表揚他們在全球工作場所中的傑出表現。如欲了解有關 Stevie 獎項的更多資訊,請瀏覽 http://www.StevieAwards.com 。



營銷聯絡人:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

