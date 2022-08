Vestjysk Bank A/S indgår låneaftaler om refinansiering af Hybrid Kernekapital og Supplerende Kapital

Finanstilsynet

Nasdaq Copenhagen A/S





16. august 2022

Vestjysk Bank A/S indgår låneaftale med Arbejdernes Landsbank på DKK 155 millioner Hybrid Kernekapital med valør den 16. august 2022. Provenuet anvendes til indfrielse af Hybrid Kernekapital med fondskode DK0030401195 på samme beløb.

Lånet har uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse efter fem år, forudsat Finanstilsynets forudgående tilladelse. Lånet forrentes med en variabel halvårlig kuponrente på CIBOR6 plus et kreditspænd på 510 bps.

Vestjysk Bank A/S indgår låneaftale med Arbejdernes Landsbank på DKK 225 millioner Supplerende Kapital med valør den 16. august 2022. Provenuet anvendes til indfrielse af Supplerende kapital med fondskode DK0030401005 på samme beløb.

Lånet har en løbetid på 10 år med mulighed for førtidig indfrielse efter fem år, forudsat Finanstilsynets forudgående tilladelse. Lånet forrentes med en variabel halvårlig kuponrente på CIBOR6 plus et kreditspænd på 385 bps.

Låneaftalerne er en del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.





Vestjysk Bank A/S





Jan Ulsø Madsen

Adm. bankdirektør





Vestjysk Bank A/S

Industrivej Syd 13C

7400 Herning

Telefon 96 63 20 00



CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk