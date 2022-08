English Danish

Schouw & Co. har tirsdag offentliggjort delårsrapport for 2. kvartal 2022; et stærkt kvartal med stor omsætningsfremgang og fremgang i resultat drevet af god efterspørgsel og højere salgspriser.

Hovedpunkter

34% vækst i omsætning i kvartalet grundet øgede mængder og højere priser

Godt resultat trods fortsatte markedsmæssige udfordringer

Salgspriser kompenserer gradvist højere omkostninger

Forventning om omsætningsfremgang og styrket resultat for hele året

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

” Vi har haft en stærk udvikling i 2. kvartal på trods af udfordringer med globale forsyningskæder, øgede omkostninger og geopolitiske spændinger. Det skyldes i høj grad, at vores virksomheder har reageret hurtigt og tilpasset sig de aktuelle udfordringer. Vi ser fortsat en god efterspørgsel, og sammen med øgede priser har det medført en markant fremgang i virksomhedernes omsætning. For hele året forventer vi nu en omsætningsfremgang på 20-25%, mens indtjeningen vil lande på samme niveau som i 2021. Det er tilfredsstillende på et tidspunkt, hvor udfordringerne er betydelige, og hvor sigtbarheden er lav. Samtidig glæder vi os over, at vi har indgået en spændende aftale om sammenlægning af GPV og schweiziske Enics.”

Videokonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

Tirsdag den 16. august 2022 kl. 15:30

Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/CC2022





Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

