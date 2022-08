TomaGold rapporte de fortes anomalies géophysiques sur la partie sud d'Obalski

English French

La Société lance un programme de forage de 3 000 mètres pour tester les nouvelles anomalies



Entrevue avec le chef de la direction aujourd'hui à 9h00 HE : Mise à jour sur Obalski

MONTRÉAL, 16 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu'elle a reçu le rapport du levé de polarisation provoquée (PP) DAS Vision3D réalisé sur la partie sud de sa propriété Obalski, détenue en propriété exclusive et située à 2 km au sud de Chibougamau, au Québec.

Le levé, réalisé par Abitibi Géophysique de Val-d'Or, a révélé la présence d'au moins six fortes anomalies de chargeabilité et/ou de résistivité au sud de la zone APo, dont les sommets se situent à une profondeur verticale de 100 à 150 m et restent ouverts à une profondeur moyenne de 325 m. Plusieurs anomalies moins fortes ont également été découvertes.

À la suite de ces résultats, TomaGold a lancé un programme de forage de 3 000 mètres sur les principales anomalies repérées par le levé PP afin d'évaluer leur nature et le type de minéralisation rencontré. Il convient de noter que la partie sud de la propriété n'a fait l'objet que d'un nombre très limité de forages peu profonds à ce jour, atteignant une profondeur verticale maximale de 200 m. La Société prévoit terminer le programme de forage actuel au cours des deux prochaines semaines.





Vues en plan de la chargeabilité aux profondeurs verticales approximatives de 105 m, 205 m et 305 m

« Il s'agit d'une découverte majeure qui justifie le forage dans des zones non testées présentant un potentiel d'exploration encore plus important que ce que nous avons constaté dans les travaux précédents, » a déclaré David Grondin, président et chef de direction de TomaGold. « Nous venons tout juste de commencer à forer les anomalies nouvellement découvertes et nous avons hâte de voir où cette prochaine phase d'exploration mènera notre projet Obalski. »

Programme de forage recommandé de 3 000 mètres

Sondages OBA-01A et OBA-01B

Les meilleures cibles du levé. Cette source est hautement chargeable et bien définie, avec son centre à une profondeur d'environ 150 m. Pas encore testée par forage. Deux sondages sont recommandés pour cibler le haut et le bas de cette anomalie.

Vue en coupe de la chargeabilité

Sondage OBA-02

Une cible bien définie, modérément à hautement chargeable, située à environ 125 m sous la surface. Quelques sondages historiques ont été forés à proximité de cette anomalie; le sondage OB-83-92 était le plus proche, mais semble avoir manqué le centre.

Vue en coupe de la chargeabilité

Sondage OBA-03

Source modérément chargeable située à une profondeur de 150 m (centre). Se trouve dans un canal résistif et apparaît donc comme une cible d'index d'or. Pas encore testée par forage.

Vue en coupe de la chargeabilité

Sondage OBA-04

Cible faiblement chargeable à faible profondeur (75 m sous la surface). Associée à des valeurs de résistivité modérées. Cible à faible index d'or. Pas encore testée par forage.

Vue en coupe de la chargeabilité

Sondage OBA-05

Cible d’index d’or profonde. Apparaît comme un corps hautement résistif et chargeable. Pas encore testée par forage.

Vue en coupe de l'index d'or

Sondage OBA-06

Cible faiblement chargeable à faible profondeur (75 m sous la surface). Se trouve sur le bord d'un corps résistif et apparaît comme un index d'or modéré. Pas encore testée par forage.

Vue en coupe de la chargeabilité

Sondage OBA-07

Cible d’index d'or profonde. Cette source se trouve dans un grand corps de résistivité qui a recoupé les valeurs les plus élevées du levé. Pas encore testée par forage.

Vue en coupe de l'index d'or



Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de la propriété Obalski

La propriété Obalski, qui couvre 345 hectares, est située à environ 2 km au sud de Chibougamau, au Québec. Découvert en 1928, le gîte Obalski a produit 100 273 tonnes à des teneurs de 1,14% Cu, 2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A entre 1964 et 1972, et environ 9 000 tonnes à une teneur rapportée de 8,5 g/t Au à partir de la zone D en 1984 (Source : SIGEOM et rapports internes de Camchib Exploration).

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « s'attend », « a l'intention », « est attendu », « potentiel », « suggère » ou des variantes de ces mots ou expressions, ou des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés ne garantissent pas les rendements futurs, et que les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer matériellement, de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

