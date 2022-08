Cartier débute une campagne de forage de 25 000 mètres pour le projet Mine Chimo

English French

Quatrième phase de forage de 25 000 m en cours pour le Système Aurifère Mine Chimo ( FIGURE 1 ) qui inclut la récente acquisition du gîte Nordeau Ouest;





( ) qui inclut la récente acquisition du gîte Nordeau Ouest; Estimation de ressources NI 43-101 en cours pour le gîte Nordeau Ouest, situé à 450 m des ressources NI 43-101 1 du projet Mine Chimo;





du projet Mine Chimo; Étude Économique Préliminaire NI 43-101 (‘’PEA’’) en cours sur les ressources combinées du projet Mine Chimo et du gîte Nordeau Ouest qui fourniront une flexibilité accrue pour renforcer davantage l’aspect économique du projet Mine Chimo.



1 : NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Chimo Mine Project, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Claude Savard, P. Geo., InnovExplo Inc., May 6, 2021.

VAL-D’OR, Québec, 16 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) annonce le démarrage de la phase IV de forage du projet Mine Chimo, situé à 45 km à l’Est de Val-d’Or. Ce programme, assisté de 2 foreuses, s’échelonnera sur une période de 13 mois et consiste en 25 000 m de forage de précision directionnel contrôlé visant à accroître les ressources du projet Mine Chimo et du gîte Nordeau Ouest, en plus du potentiel de découvrir de nouvelles zones aurifères (FIGURE 1).

La récente acquisition du projet East Cadillac permet d’intégrer toutes les valeurs aurifères découvertes à ce jour qui forment le Système Aurifère Mine Chimo, s’étendant sur une distance de 10 km le long de la faille Larder Lake - Cadillac. Le programme de forage en cours explore les 3,7 km périphériques aux infrastructures souterraines de la mine Chimo, fermée au début 1997 (FIGURE 1).

" Les forages en cours recouperont 4 des 19 structures aurifères visées à une centaine d’endroits différents à l’intérieur du Système Aurifère Mine Chimo, en plus des autres structures qui pourraient révéler de nouvelles zones aurifères " a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Les travaux d’arpentage des forages du gîte Nordeau Ouest en juillet 2022, accompagnés de l’estimation en cours des ressources NI 43-101 de ce gîte, permettent d’optimiser la position des forages pour en accroître les ressources dans les 800 premiers mètres de profondeur. Les résultats de ces travaux serviront à préciser le patron de forage sous les 800 m de profondeur qui recèlent d’un important potentiel de découverte (FIGURE 1).

Les résultats des efforts déployés en priorité en travaux de forage et d’estimations de ressources visent à être intégrés le plus rapidement possible dans les études économiques préliminaires du projet Mine Chimo pour en démontrer la viabilité économique.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une Société d'exploration basée à Val-d'Or. Les projets de l'entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et explore ses autres projets. La Société dispose d'une solide position de trésorerie de 6,5M $ et d’importants appuis corporatif et institutionnel, notamment Agnico Eagle Mines, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans le communiqué.



